Felújítják a Keleti pályaudvart: az ukrán vonatok menetrendje is változik   

Mint korábban hírt adtunk róla, augusztus 25. és szeptember 20. között felújítás miatt négy hétre bezár Budapesten a Keleti pályaudvar.

A megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége felhívta a figyelmet arra, hogy a felújítás érinti az Ukrajnából induló külföldi menetrend szerinti járatok megállóit és végállomásait is.

A Kijev–Budapest–Kijev járat a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarról érkezik és indul.

A Csap–Bécs–Csap és a Kijev–Bécs–Kijev közvetlen kocsik csak a Budapest-Kelenföld pályaudvaron állnak meg, a Keleti pályaudvaron nem.

Az Ukrzaliznicja vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a Budapest-Nyugati, akárcsak a Budapest-Kelenföld pályaudvar kényelmes központi állomás, ahonnan könnyen megközelíthető a metró, a villamos és a busz.

A MÁV-csoport közleményében arról írt, hogy a mostani felújítás részét képezik majd a műszaki, kisebb részben pedig az utasforgalmi terek átalakítása. Síneket, váltókat és több mint kétezer talpfát is cserélnek a Keleti pályaudvarnál, emellett ágyazatot pótolnak, míg három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást is végeznek. Ezenkívül 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat, és mintegy 16 kilométeren javítják majd a felsővezeték-hálózatot. Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezi a cég, amely átépíti az 1. és 2. vágányok közötti peront, továbbá az összes perontetőn is elvégzi a karbantartást, valamint javításokat hajt végre a peronok járdáin.

Kárpátalja.ma