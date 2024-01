Filmekkel, tematikus műsorokkal ünnepli a közmédia a magyar kultúra napját

A közszolgálati csatornák január 22-én, a magyar kultúra napján gazdag programválasztékot kínálnak. Filmpremierrel, klasszikus magyar mozikkal és zenei művekkel tisztelegnek a nemzet kulturális értékei előtt, arra emlékezve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon véglegesítette a Himnuszt.

Több mint három évtizede ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc – a kézirat tanúsága szerint – 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt. Nemzeti imádságunk születésének évfordulóján az ezeréves örökségből, kulturális kincsekből merít tematikus műsoraiban és filmkínálatában január 22-én a közmédia. A Duna premierként tűzi műsorra 19:50-kor a Baska magyarul beszél – Baska József története című dokumentumfilmet. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a képzőművész élettörténetén keresztül több ezer Csehszlovákiából kitelepített magyarnak állít emléket. 21:35-től a Kék róka című 2022-es vígjátékot adja a csatorna. A Duna World nemzetközi csatornán 11:35-től látható az 1940-es filmklasszikus, a Fűszer és csemege Jávor Pál és Szörényi Éva főszereplésével. 22:35-től az Együtt a Kárpát-medencében címmel a magyar népi kultúra sokszínűségét bemutató filmet tekinthetik meg. Az M5 kulturális csatorna egész hetes műsorfolyammal készül. Január 22-én 8:55-től a Határtalanul magyar című műsorban a Himnusz keletkezéstörténtéről, utóéletéről és jelentéséről értekeznek szakértők. 11:55-től a huszadik század egyik legnagyobb hatású magyar költőjéről, Pilinszky Jánosról készült Csillaghálóban című dokumentumfilmet sugározza. 14:50-től a Kísértet Lublón című 1976-os kalandfilmet adja, amelyben több színészgeneráció legnagyobbjai láthatók együtt. 19 órától az Örököse a nemzet című dokumentumfilm látható, amely a Csontváry-életmű megőrzéséért dolgozó Gerlóczy Gedeon építész erőfeszítéseit mutatja be. A részletes heti programkínálat elérhető a Médiaklikken, a Műsorújság menüpontban. A Kossuth Rádió is csatlakozik az egész napos műsorfolyamhoz. Január 22-én a 9 óra után kezdődő Délelőtt című műsor új rovattal bővül, egy magyar könyvtárakat bemutató sorozattal. 14 óra után egy 1985-ös rádiójáték, a Lótuszok kertje hallgatható meg kiváló színművészeink előadásában. 15:25-től az Édes anyanyelvünk című műsorban Kölcsey Ferenc munkássága kerül a középpontba, majd az utána következő Kalendáriumban Batta András, a Magyar Zene Háza igazgatója az intézmény sikereiről ad interjút. Az adásban megszólal Rudolf Schuster, Szlovákia korábbi köztársasági elnöke, író, diplomata, valamint megemlékeznek arról is, hogy 35 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Weöres Sándor Kossuth-díjas költő, író, műfordító. A Jó napot, Magyarország!, Az este és a Nagyok című műsorok témáit szintén a magyar kultúra napja határozza meg. 21:30-tól a Csongor és Tünde című rádiójáték hallható. A Bartók Rádió január 22-i műsorkínálatában kiemelt figyelmet kapnak a magyar előadók és zeneművek. 18 órától a Mesterek órája című műsorban Liszt-, Bartók- és Kodály-művek csendülnek fel a Magyar Állami Hangversenyzenekar, valamint a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara előadásában. 19 órától az Évfordulókban a 115 éve született Antal István zongoraművészre emlékeznek fiával, Antal Mátyás Liszt Ferenc- és Bartók–Pásztory-díjas fuvolaművésszel, karmesterrel. 19:35-től élőben kapcsolják a Zeneakadémia Nagytermét, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét. 22 órakor az Ars novában Weöres Sándor verseire készült zeneműveket hallhatnak. A Dankó Rádió a Liszt Ferenc-díj kitüntetettjeitől válogat zenéket egész nap, emellett számos megzenésített verset tűznek műsorra. A Túl az Óperencián című műsorban Lehoczky Zsuzsa a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő mondja el, mit jelent számára a magyar kultúra kapcsán a színjátszás és az operett. A Jó ebédhez szól a nóta című műsorban kiváló színművészeink, mások mellett Hűvösvölgyi Ildikó, Molnár Piroska és Balázs Péter hangján csendülnek fel magyarnóták, valamint Erkel Ferenc: Bánk Bán című operájából is elhangzik egy magyar tánc a Rajkó Zenekar tolmácsolásában. Az M2 Hetedhét kaland című műsorában a magyar kultúra jelentőségét magyarázzák el gyereknyelven, a kézműves rovatban pedig a nemezelés technikájával ismerkedhetnek meg a nézők. Az M2 Petőfi TV-n 21:15-kor a Kormorán zenekar történetét bemutató, Folytassátok holnap című dokumentumfilmet tűzi műsorra.

Forrás: MTVA