Focus on Ukraine – kulturális programsorozat Budapesten

Ingyenes kulturális programsorozat várja a közönséget február 24. és március 6. között Budapesten Focus on Ukraine címmel. Az esemény tizenhárom európai kulturális intézet és nagykövetség együttműködésében jön létre.

A szervezők közleménye szerint a programsorozat a film, a képzőművészet és a tematikus beszélgetések segítségével reflektál a válság, a veszteség és az ellenállóképesség témáira.

A február 24-i nyitóeseményen Msztiszlav Csernov ukrán rendező 2000 méter Andriivkáig című dokumentumfilmje látható. Másnap Okszana Karpovics Lehallgatva című filmjét vetítik a Fancia Intézetben. A film az agresszió hétköznapivá válását és az elidegenedés mechanizmusait tárja fel.

A holland nagykövetség filmes programjában vetítik a Lifeline című alkotást, amely az ukrán vasúti dolgozók életmentő munkáját mutatja be, valamint az Eddy’s War című filmet, amely Eddy van Wessel haditudósító fotográfust követi a frontvonal mentén.

A British Council programjában látható a Love+War című film, amely Lynsey Addario fotóriporter munkásságán keresztül vizsgálja a konfliktusövezetekben dolgozó újságírók felelősségét, személyes áldozatait és a hiteles tudósítás tétjét.

A Cseh Centrum március 2-án vetíti a Rooted című dokumentumfilmet, amely négy ukrajnai etnikai közösség történetein keresztül beszél emlékezetről, identitásról és sokszínűségről egy háború sújtotta társadalomban. A vetítést nemzetközi panelbeszélgetés követi.

Az Osztrák Kulturális Fórum elsewhereland című tárlata tíz, többségében emigrációban élő ukrán művész munkáin keresztül mutatja be a kortárs ukrán művészeti szcénát. A március 6-ig látogatható kiállítás finisszázsát március 6-án az osztrák-ukrán Duo Edlbauer Kuzo koncertje kíséri.

Az ukrán nagykövetség Ukrajna: a túlélésért folytatott küzdelem – emlékek testen és lelken című fotókiállítása Szerhij Melnyicsenko ukrán fotográfus munkáit mutatja be.

A Lengyel Intézet szervezésében a Pasztellvilág című kiállításon Nasztya Slepcova ukrán illusztrátor alkotásai láthatók. A Dystopian Reflections csoportos fotókiállítás három fiatal ukrán konceptuális fotográfus munkáin keresztül vizsgálja az alkalmazkodást és a mindennapi életet egy háború sújtotta valóságban.

A programsorozat további eseményei között van a Goethe Intézet által szervezett, Az embert látni – a kultúra erejével című könyvbemutató és beszélgetés.

A programsorozat a European Union National Institutes for Culture (EUNIC) támogatásával valósul meg.

Forrás: MTI