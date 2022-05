Folyamatosan indulnak magyar segélyszállítmányok Ukrajnába

Továbbra is folyamatosan indulnak segélyszállítmányok a magyar–ukrán határra, illetve a határ túloldalára. Kedden például a Matthias Corvinus Collegium diákjai által összegyűlt adományokat vitték el Budapestről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével. De a Máltai Szeretetszolgálat is folyamatosan segít.

A Máltai Szeretetszolgálat kisbusza kedd délelőtt érkezett meg Beregsurányba. Ahogyan eddig is, élelmiszerek és higiéniás eszközök voltak a csomagtartóban. Ezúttal ruhákat is vittek a rászorulóknak. Közben mentálisan is próbálják segíteni a menekülteket.

Nem sokkal ezután a menekülteket szállító kisbusz is megérkezett.

„Egy Odessza melletti kisvárosból érkeztem ide, egy héttel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy itt leszek. Sportolok, és Ausztriába szeretnék továbbmenni, hogy ott tudjam folytatni a SUP-karrierem” – mondta egy ukrán menekült fiú.

A Matthias Corvinus Collegium (MCC) korábban 15 tonnányi adománnyal és kétmillió forinttal segítette Kárpátalját. Most újabb, többtonnányi adományt indítanak útnak az Ökumenikus Segélyszervezettel.

A mai rakományunkon felül is komoly adomány van még itt az MCC épületében, a diákjaink gyűjtötték össze, és azt szeretnénk, hogy ezt az adományt az Ökumenikus Segélyszervezet segítségével oda juttassuk el, ahol erre a legnagyobb szükség van – mondta Valentinyi Pál, az MCC stratégiai igazgatója az M1 Híradójának.

