Forgalomkorlátozások lesznek Budapesten az amerikai alelnök látogatása idején

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon arról tájékoztatott, hogy a delegáció áthaladásának idején szakaszos, ideiglenes lezárások várhatók. A forgalmat csak addig korlátozzák, ameddig feltétlenül szükséges.

A közlemény szerint szakaszosan lezárják április 7-én 9 órától 12 óráig az I., V., VI., XIV. és XV. kerületben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4 – M0 – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

Később, 13 órától 16 óráig az I., XI. és XII. kerületet érintően a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Krisztina körút – Hegyalja út – BAH csomópont – Jagelló út – Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Szent Orbán tér – Istenhegyi út – Költő utca – Béla király út – Zugligeti út útvonalat.

Szintén aznap 16 órától 20 óráig az I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV. kerületben a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Dózsa György út – Kerepesi út útvonalat.

Április 8-án 8 órától 11 óráig szakaszosan lezárják az I., V., XI. és XII. kerületben a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér útvonalat.

Aznap 14 órától 17 óráig az V., VI., XIV. és XV. kerületben a Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3 kivezető – M3 – M0 – M4 – Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 útvonalat.

Szintén április 8-án 10 órától 12 óráig a XI. kerületben a Villányi utat a BAH csomópont és a Móricz Zsigmond körtér között, a Tas vezér utcát, az Edömér utcát, a Diószegi utat a Tas vezér utca és a Zsombolyai utca között.

A tájékoztatás szerint a lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszokat szintén lezárják.

Az érintett területeken április 7-én és 8-án a kijelölt taxiállomások nem működnek.

Arról, hogy hol tilos megállni április 6-án 6 órától április 8-án 24 óráig az I., V., VI., VII., XI., XII., XIV. és XV. kerületben, a rendőrség oldalán tájékozódhatnak az autósok: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/ideiglenes-forgalomkorlatozas-45.

Azok, akik az érintett terület „megállni tilos” jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek – olvasható a közleményben.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a várható lezárások, korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni.

A zárások idején a korlátozásokkal érintett útvonalakon közlekedő közösségi közlekedési járművek terelve járnak. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon.

Az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.

A budavári zárások idején, április 7-én, várhatóan 8 óra és 15 óra 30 között a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek; a Budavári Sikló kedden nem üzemel.

A Zugligeti úti zárások idején, április 7-én, várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti.

A Ferenciek tere zárásakor április 7-én, várhatóan 15 órától 20 óráig a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.

Április 7-én, várhatóan 5 és 11 óra között, valamint április 8-án, várhatóan 12 és 17 óra között 25-40 perces időszakokra lezárják a repülőtérre vezető utat, ezért a 100E és a 200E autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, a Vecsés-nyugat, a Cargo City, a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, a Liszt Ferenc Airport 2. és a Repülőmúzeum megállót nem érintik.

A Budapest Airport a Facebook-oldalán szintén arra hívta fel az utasok figyelmét, hogy a delegációk mozgása miatt április 7-én, kedden, valamint április 8-án, szerdán a repülőtér környékén időszakos forgalomkorlátozások lépnek érvénybe. A repülőtér-üzemeltető arra kéri az utasokat, hogy a reptér megközelítése során hosszabb menetidővel számoljanak, a lezárásokkal, valamint a buszok közlekedésével kapcsolatban pedig kövessék figyelemmel az útinformációkat és a BKK felületeit.

Forrás: MTI

