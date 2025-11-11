Cseberből vederbe – tudományos konferencia Budapesten

A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának Iustitia Gulág- és Gupvikutató Intézete 2025. november 18-án konferenciát szervez, melynek címe: Cseberből vederbe: a holokauszt túlélői a GULÁG- és GUPVI táboraiban. A tanácskozásról, melyen kárpátaljai kutatók is részt vesznek, a társaság adott hírt honlapján.

A budapesti székhelyű Kárpátaljai Szövetséggel közösen szervezett fórum célja, hogy bemutassa és tudományos keretek között elemezze a második világháború egyik kevéssé feltárt fejezetét. Azon holokauszt-túlélők sorsát elemzik az előadók, akik a szovjet lágerek fogságába kerültek. A téma kárpátaljai kutatói közül Dr. Dupka Gyögy és Bimba Brigitta tart előadást.

„Nyolcvanegy évvel ezelőtt, 1944. november 18-án, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsának 0036. szigorúan titkos parancsa alapján hurcolták el Kárpátalja magyar, német és részben zsidó származású 16–76 év közötti civil férfi lakosságát. A konferencián rájuk is emlékezünk”

– áll a felhívásban.

A rendezvény november 18-án, közép-európai idő szerint 10.00 órakor kezdődik a Kárpátaljai Szövetség székházának dísztermében (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.).

A konferenciát Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyitja meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: gulag.hu