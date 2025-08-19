Idén Kárpátalja a díszvendége a Magyar Ízek Utcájának

Idén központi szerepet tölt be Kárpátalja a Magyar Ízek Utcájában.

Viski Sándor és Pál Erzsébet saját konyhájukból hozzák el az igazi, eredeti kárpátaljai finomságokat a Kárpátaljai Szövetség, Kárpát Food standjánál.

Többek között fánk, káposztás paszuly, házi pelmenyi, derelye és puha, ízes varenyiki is készül, valamint a látogatók megkóstolhatják a kvászt is.

A Magyar Ízek Utcája Magyarország egyik legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye, mely a Kárpát-medence gazdag ízvilágát mutatja be. Idén is finom ételek, italok, kézműves termékek, előadások, szórakoztató programok és egy fergeteges gasztrofesztivál helyszíne lesz a Várkert rakpart augusztus 18-20. között. A 15. Magyar Ízek Utcája központi tematikája a vad – és halételek, valamint a határon túli területek ételeinek bemutatása.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Bereczkyné Ősz Ilona