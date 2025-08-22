Kárpátaljai magyarok is szerepelnek az augusztus 20-i kitüntetettek között

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket adtak át Magyarországon.

A kitüntettek között több kárpátaljai is szerepel. Erről az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) hivatalos oldalán számoltak be.

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést adományozott Koma Józsefnek, a huszti Szent József Karitász igazgatójának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Huszti Alapszervezete elnökének a kárpátaljai szórványmagyarság érdekében végzett kiemelkedő közéleti, karitatív és közösségépítő tevékenysége elismeréseként, és Reöthy Jánosnak, Szolyva város volt polgármesterének, a Szolyvai Emlékparkbizottság tagjának, a Szolyvai Magyar Kulturális Szövetség alapító tagjának értékes városvezetői munkája, a szolyvai szórványmagyarság kulturális és oktatási gondjainak enyhítése, anyanyelvi intézményeinek megteremtése és fenntartása érdekében végzett odaadó és áldozatos tevékenysége, valamint a Szolyvai Emlékpark létrejöttében szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést két kárpátaljai közéleti személy vehetett át.

Argyelán György, a Szolyvai Emlékpark főgondnoka, a Szolyvai Emlékparkbizottság alapító tagja, a volt Szolyvai Magyar Kulturális Szövetség alapítója és alelnöke a szolyvai magyarság közösségi életének kialakítása és szervezése, valamint a Szolyvai Emlékpark létrehozása és fenntartása érdekében végzett odaadó tevékenysége elismeréseként, valamint Udud Zinaida, a Batári Szent Mihály Iskola és Óvoda vezetője, a Batári Görögkatolikus Egyházközség tanácstagja a helyi magyarság közösségi életének kialakítása, valamint a keresztény értékek megőrzése és átadása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Kárpátalja.ma