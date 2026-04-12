Lezárult a magyarországi országgyűlési választás

Vasárnap este hét órakor hivatalosan befejeződött a szavazás a Magyarország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 047 szavazókörben az országgyűlési választáson. A még sorban álló szavazók hét óra után is leadhatják a voksukat.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint 18.30-ig a szavazásra jogosultak 77,80%-a, azaz 5 856 515 állampolgár járult az urnákhoz.

A szavazatok megszámlálása a legtöbb szavazókörben 19 órát követően azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül indul.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: illusztráció

