Új gasztro- és zenei rendezvénysorozat indul Miskolcon

Új, vállalkozói összefogásból született gasztro- és zenei rendezvénysorozat várja az érdeklődőket Miskolcon az augusztus 28. és szeptember 12. közötti három hétvégén. Az UmaMiskolc Zenés Gasztro Korzó névre keresztelt programsorozatban a Városház téren található vendéglátóhelyek működnek együtt.

A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény kötetlen korzózásra és közös táncra, valamint koccintásra hívja a helyieket és a városba látogatókat. A programsorozat kezdete előtt egy nappal – augusztus 27-én csütörtökön – a Bachata nyárzáró White Party névre keresztelt eseménnyel várják a táncolni vágyókat.

Az esemény három hétvégéjén további táncos programokat tartanak, salsa és kubai ritmusok költöznek a belvárosi térre a Gusto Cubano zenekar és salsatáncosok kíséretében. A helyszínen lesz még görög és gyimesi táncház, valamint amerikai linedance is, amelyet a SteelCity Linedance Egyesület Miskolc prezentál.

Mint írták, az UmaMiskolc zenei programja több műfajt vonultat fel: színpadra lép a La Barriere Manouche Band, az Ildi Akusztik, a Miskolci Illés Emlékzenekar (MIEZ), a Sajó Akusztik duó, a Ruszó Levi Quartet és az Another Round Jazz Band is. E zenekarok mellett a város nemzetiségei is bemutatkoznak, hiszen a helyi nemzetiségi önkormányzatok műsorai is színesítik a három hétvége programját.

A koncertek után este 22 órától dj-k veszik át a teret, a rendezvény részletes programját a szervezők részletesen mutatják be a kezdeményezés közösségi felületein.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/UmaMiskolc

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