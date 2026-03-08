Kárpátaljai siker a 20. Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválon

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület honalpján olvasható tudósítás szerint március 6–8. között rendezték meg a 20. Kárpát-medencei Népi Textilfesztivált Békéscsabán, amely a népi textilművészet egyik legjelentősebb kárpát-medencei seregszemléje.

Az eseményen részt vett a Kárpátaljai Magyar Hímzőműhely is, melynek tagjai a fesztivál versenyére egy szálánvarrott technikával készült, zöld és barna színvilágú garnitúrával jelentkeztek.

A harmadik helyezéssel jutalmazott pályamunka alapjául egy nagydobronyi keresztszemes abrosz szegfűs mintája szolgált.

A motívumot a műhely mentora, Szuperné Bohus Judit gondolta újra.

A nyolc darabból álló díjazott garnitúra elkészítésében Bereczky Zsuzsanna, Daskovszka Szabina, Horváth Erika, Kopinec Emese, Kovács Marianna, Kertész Ágnes és Vass Veronika vett részt.

„A közös alkotómunka különösen nehéz körülmények között zajlott, hiszen a téli időszakban a gyakori áramkimaradások miatt sokszor csak akkumulátoros lámpák fényénél tudtak dolgozni. A kitartó munka azonban meghozta gyümölcsét: a kárpátaljai alkotók rangos szakmai elismerésben részesültek. A díjat Vass Veronika, a hímzőműhely vezetője vette át Závogyán Magdolna államtitkártól.”

– olvasható a honlapon.

A 2021-ben létrejött Kárpátaljai Magyar Hímzőműhely célja a népi hímzés hagyományainak megőrzése és továbbadása, az alkotni vágyók közösségének összefogása.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület honlapja

