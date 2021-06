Nyáresti varázslat a Múzeumok Éjszakákán

2021. június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján különleges fényár lesz látható a Mini Magyarország makettparkban.



Minden évben csupán az év legrövidebb éjszakáján látható ez a különlegesség. A “vetítővászon” a makettpark lesz látható, ahol a kicsinyített épületek varázslatos színekben pompáznak majd.

A makettpark épületeinek ablakaiban fények gyúlnak, ráadásul a gombnyomásra indítható kis vonatok is világító éjszakai üzemmódra kapcsolnak az ország leghosszabb szabadtéri makettvasút-hálózatán. A fákról, pergolákról lelógó lampionok és fluoreszkáló kövek csodás látványt nyújtanak, míg a mini Balatont mécsesek világítják meg, a vizeken pedig pislákoló gyertyák ringatóznak majd.



Az éjszaka leglátványosabb produkciójaként a Mini Magyarország makettparkban egyedülálló fényfestésre várják a látogatókat, amikor is a fákon táncoló, különleges alakzatokat pillanthatnak meg a látogatók. A program 20.00 órától 24.00 óráig, védettségi igazolvány nélkül is látogatható.



Jegyvásárlás: 19.30 órától a pénztárban.



Mini Magyarország Makettpark/Kárpátalja.ma