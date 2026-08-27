Pusztító villámárvíz Nepálban: szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet

Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt, további 844-et eltűntként keresnek – köztük a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is. A pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás váltotta ki: a szűk hegyi völgyben kiáradó Bhotekoshi folyó a nepáli kormány tájékoztatása szerint 19 híd mellett 40 kilométernyi utat és 13 vízierőművet, valamint számtalan lakóingatlant sodort el, hatalmas pusztítást hagyva maga után. A Himalájában fekvő ország infrastruktúráját ért károk jelentősek, a katasztrófa pedig a térségben élők megélhetését is döntően befolyásolhatja. A folyó alsóbb szakaszain is súlyos a helyzet, a helyszínen dolgozó mentőcsapatok folytatják az eltűntek keresését.

Az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritását fejezi ki a bajbajutottakkal és az őket a helyszínen, emberfeletti küzdelemben segítőkkel, melynek jegyében gyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására.

A Segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon “Nepál” megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival.

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