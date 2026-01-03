Már látható a fővárosi állatkertben Pablo, a drograzzián talált tigris

Friss felvételeket tett közzé a budapesti Fővárosi Állat- és Növénykert a tiszafüredi drograzzián lefoglalt bájos kistigrisről. A képek tanúsága szerint Pablo szépen cseperedik, és már a nagyközönség is megcsodálhatja.

Újabb ideglenes helyet kapott Pablo a budapesti állatkertben, a csíkos bundájú kölyök már az India-házban él, és itt már egy üvegfalon keresztül

megtekinthetik az érdeklődők is a kalandos életű nagymacskát

egészen addig, amíg nem kerül át a Veresegyházi Medveotthonba, ahol majd saját kifutója is lesz.

