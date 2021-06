Több mint öt tonna hulladék gyűlt össze a II. Tisza-tavi PET Kupán

Több mint 5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az idei első folyami pethajós verseny résztvevői a tó Tiszafüred és Kisköre közötti szakaszán – közölte a Természetfilm.hu Egyesület, a II. Tisza-tavi PET Kupa szervezője közleményben csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint két éve ugyanezt a Tiszafüred és Kisköre között elhelyezkedő, könnyen hajózható szakaszt tisztították meg a petkalózok. A főként Ukrajnából és Romániából az év eleji áradásokkal érkező hulladék sok helyen már a vízen evezve láthatóvá vált a szárazföld mellett, majd a partra kikötve és az ártéri erdőben kutatva egyes helyeken óriási szennyezés fogadta a résztvevőket. A környezetvédelmi verseny során különleges, védett vízi és szárazföldi élővilágú területek tisztultak meg, de a szennyezés mértéke miatt a szervezők további akciókat terveznek a helyszínre még az idén – írták.



A tizenegy csapat három vízen töltött nap alatt 1222 zsák szemetet gyűjtött. A csapatok a hulladék nagyobb részét már a parton vagy saját pethajójuk fedélzetén válogatták át. A több mint öt tonna összegyűjtött hulladék mintegy fele műanyag palack, az egyéb hulladékok között hűtőket, tévékészüléket, szigetelőanyagokat és veszélyes hulladékot – festéket, olajos hordókat – is találtak a résztvevők – tájékoztattak.



A közszolgáltatóknak, begyűjtő- és hasznosító cégeknek, valamint az innovatív, kisipari megoldásoknak köszönhetően a PET Kupa civil szervezetként a folyami hulladék legnagyobb újrahasznosítójává nőtte ki magát. A Tisza-tavi versenyen gyűjtött hulladék újrahasznosítható része, körülbelül 60 százaléka, a hazai vállalkozások munkájának köszönhetően kerül vissza az anyagok körforgásába – szerepel a közleményben.



Szoros küzdelemben a Közép-Tiszai-Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) legénysége védte meg tavaly előtti első helyezett címét. A második helyezett ÖkosaBB csapat a Tisza Hőse díjat is megszerezte.



A hulladékkezelésben az esemény kiemelt szakmai partnere a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), valamint az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. segítette a szervezőket. A petkalózok munkáját magyar nyelvű hulladéktérképező mobil applikáció és online tiszai hulladéktérkép támogatta. A rendezvényt a SONAR Felső-Tiszai Búvár és Vízimentő Egyesület hajóegységei biztosították.



A II. Tisza-tavi PET Kupa Áder János köztársasági elnök fővédnökségével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával valósult meg. A közlemény szerint a szervezők arra törekednek, hogy a hazai eredmények mellett a határon túl, a Tisza forrásvidékén is javuljon a kormányzat és a lakosság hozzáállása, valamint kedvező irányba mozduljon el a hulladékgazdálkodási rendszer. Ennek érdekében már a versenyt követő napon Határokon átnyúló összefogással a tiszta Tiszáért címmel szervezett online konferencián adott elő Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) ügyvezetője. Az eredmények, tapasztalatok és problémák megvitatása után a konferencia lezárásaként nyilatkozatot fogadtak el a környezet és a vizek védelméről.



A PET Kupát működtető Természetfilm.hu Egyesület idén még két folyami verseny megrendezését tervezi: augusztusban a Felső-Tiszán, szeptemberben pedig a Bodrogon szerveznek pethajós próbatételt. Bár a versenyekre a jelentkezés már lezárult, az év közben megvalósuló környezetvédelmi programokra folyamatosan várják azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, akik szabadidejükben különlegeset és hasznosat szeretnének tenni folyóvizeink védelmében – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI