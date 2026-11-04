Interneten kereshetővé váltak a magyarországi ügynökakták

November 4-én elindult a keresési lehetőség a nyitottaktak.hu oldalon, ahol az érdeklődők a magyarországi kommunista állambiztonság hálózati személyeire vonatkozó történeti nyilvántartásokban kutathatnak.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kezdeményezésének célja, hogy a széles nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tegye az 1945 és 1990 között működő politikai rendőrség fennmaradt dokumentumait.

Első lépésben a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnesszalagokon őrzött, úgynevezett „H” adattár vált kereshetővé.

Ezekből többek között kiderülhet, hogy kit, milyen fedőnéven, melyik szervezeti egység és milyen időszakban foglalkoztatott hálózati személyként, továbbá az is, milyen okból zárták ki az illetőt a nyilvántartásból. A dokumentumok azonban önmagukban nem feltétlenül bizonyítják, hogy az adott személy ténylegesen végzett-e érdemi hálózati tevékenységet.

A levéltár tájékoztatása szerint 2027. február 25-ig a gyűjteményben őrzött beszervezési dossziék is kereshetővé válnak.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a nyilvántartások soha nem voltak teljesek: számos irat már a rendszerváltás előtt megsemmisült, és a fennmaradt számítógépes adatállományokból is hiányoznak bizonyos információk.

A levéltár a birtokába került dokumentumokat teljes egészében közzéteszi a honlapon.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, serdar barış

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