Újabb izgalmas kihívásra invitálja az ifjú tudósokat az M2 Gyerekcsatorna

Az M2 Gyerekcsatorna által kiírt háromfordulós kihívásra kreatív és játékos megoldásokat várnak az ifjú tudósoktól. A Derítsük!hívásán 9 és 12 év közötti gyerekek vehetnek részt, otthoni vagy iskolai körülmények között végezhető természettudományos kísérletekkel.

A Derítsük ki! című ismeretterjesztő sorozatban háromfordulós játékos felhívásra invitálja a 4., 5., és 6. osztályos tanulókat az M2 Gyerekcsatorna. Tudor Kukac a világot járva különböző akadályokba ütközik, ezért az ifjú tudósok segítségét kéri.

A március 8-tól április 4-ig tartó első fordulóban a gyerekek feladata, hogy jégkockából, kockacukorból, mályvacukorból vagy amiből csak megfelelőnek gondolják, építsenek iglut, ami megvédi Tudor Kukacot a hidegtől. A második fordulóban spagetti tésztából kell egy olyan hidat építeniük, ami akár egy téglát is elbír, a pályázati időszak április 5-től május 2-ig tart. A harmadik fordulóban május 3-tól május 24-ig van lehetőségük egy olyan hajó megépítésére, amely egy kis játékot is elbír anékül, hogy elsüllyedne a vízen. Az alkotási folyamatot rögzítő videókat egy rövid tudományos magyarázattal is el kell látniuk, amelyben a gyerekek kifejtik, hogy mitől működik az alkotásuk.

A legkreatívabb és legeredményesebb alkotások bekerülnek a Hetedhét kaland műsorába, valamint a nyerteseknek lehetőségük nyílik a Derítsük ki! következő évadában szerepelni. Ezenkívül minden díjazott résztvevő értékes ajándékcsomagban részesül. A kihívás célja, hogy közelebb hozza a családi, baráti, iskolai közösségeket, valamint a játékos kísérletekkel a gyerekek közelebb kerüljenek a természettudományhoz. A felhívás fordulóira a [email protected] e-mail címen van lehetőség jelentkezni. Az összesített eredményeket május 31-én hirdetik ki.

Forrás: hirado.hu