Vádat emeltek egy ukrán cégvezető ellen szexuális bántalmazás miatt

Vádat emelt a Budaörsi Járási Ügyészség minősített szexuális kényszerítés bűntette miatt azzal az ukrán férfival szemben, aki női alkalmazottját szexuálisan bántalmazta – közölte a Pest Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a bűnügy vádlottja egy budaörsi, takarítást végző cég ügyvezetője volt.

A tizennyolc év alatti sértett 2023 decemberében jelentkezett a vádlott által meghirdetett takarítói állásra.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi a második munkanapon takarítás közben többször megérintette a nő vállát és hátát, majd a többi takarító távozása után a mellét is. A következő napokban a vádlott egyre merészebben zaklatta a tiltakozó nőt, kihasználva, hogy szüksége volt a munkáért járó pénzre.

A sértett hitt a többszöri ígéretnek, hogy a férfi nem bántja többé, a vádlott ennek ellenére szexuális cselekményre kényszerítette. A nő 2024 márciusától nem járt többé dolgozni, miután a férfi nem fizette ki az elvégzett munkáját.

A Budaörsi Járási Ügyészség a férfit tizennyolcadik életévét be nem töltött sértett sérelmére, a vele szemben fennálló egyéb hatalmi, befolyási viszonnyal visszaélve folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés bűntettével vádolja.

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

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