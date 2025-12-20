Kárpátalja a középpontban – zenés-irodalmi est Budapesten

Évzáró adventi irodalmi-zenés estet tartottak december 19-én a Kárpátaljai Szövetség székházában Budapesten. A rendezvényen több, Kárpátaljához kapcsolódó kötetet mutattak be.

A kulturális program irodalmi részén számos kötetet mutattak be, de szó esett Kárpátalja jelenlegi helyzetéről, eközben pedig kárpátaljai szerzők megzenésített verseit hallhatták az egybegyűltek Kocsis Csaba berettyóújfalui énekmondó közreműködésében.

Adventi időszak lévén a szervezők fontosnak tartották, hogy a keresztény ünnep is előtérbe kerüljön. Ennek kapcsán Bazil atya osztotta meg gondolatait.

Köszöntőbeszédében dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke kiemelte: nekünk, magyaroknak több évszázados tapasztalatunk van abban, hogy a megmaradáshoz szükséges a hit és a kultúra.

Az irodalmi blokkot dr. Dupka György író, történész, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke, az Intermix Kiadó vezetője indította el. Beszámolt a kárpátaljai kulturális élet alakulásáról, amely a háborús nehézségek között is próbál fennmaradni. Jó példaként hozta fel az otthon maradt képzőművészeket, akiknek rendszeresen láthatóak tárlataik Beregszászban és Ungváron.

Ezután dr. Zékány Krisztina és Szemere Judit szerkesztők beszélgettek az Együtt folyóirat szerzői köréhez tartozó alkotókkal, akiknek kötetük jelent meg az utóbbi időkben. Bemutatásra került Szőllősy Tibor Őszi rajzás című kisprózakötete, Dupka György „Én Istenem, a keresztet vállainkról vedd le!” Gulág-monográfiája, Vári Fábián László angolul is debütált Vásártér című regénye, amelyet dr. Ortutay Péter fordított le, valamint a Z generáció ígéretes költője, Lévai Aliz Mária első verseskötete, a Mint teknős a páncélt.

A második blokkban a kárpátaljai történelem és jelen került előtérbe. Bemutatták dr. Botlik József történész A ruszin nép vértanúja, Bródy András (1895–1946) című monográfiáját, amely nemrég ruszin nyelven jelent meg. Ezután Megyeri Edit Tünde Akik gyufát árultak című regényét mutatta be. Kovács Sándor honismereti író több könyvét, többek között a Vereckei határkő, Petőfi és Ungvár című munkáját prezentálta a közönség előtt.

Horváth Júlia Borbála író, szerkesztő a Béke és háború. Kárpátalja/Tiszabökény szociográfiáról beszélt, amelynek anyagát 2023-ban gyűjtötték össze. Végül Legeza László történész Boldogemlékű Legeza Péter vértanú pap című munkáját ismertette.

Sok szerző és több korosztály képviseltette magát ezen az esten. Ingázók és kitelepültek, fiatalok és idősebbek, ám egy közös volt mindenkiben: hogy kötődnek hazájukhoz, Kárpátaljához.

A bemutatók végén kötetlen beszélgetéssel zárult az est.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma