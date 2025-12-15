Könyvajánló: Vásártér

Vári Fábián László második önéletrajzi regénye egyszerre visszaemlékezés és egy leépülés krónikája. Rovatunkban a szovjet érában való gyermekkorról és az anya elvesztéséről szóló Vásártér című regényt ajánljuk.

„Boldogok, akik emlékezni tudnak”

– olvasható a Vásártér első oldalán. A könyv 2018-ban látott napvilágot a Magyar Naplónál. Beregszászban még ugyanebben az évben debütált.

Régi idők emlékkönyve

A mű két szálon fut: a múlt és a jelen szálán. A két sík két elbeszélői hangon szólal meg. Az elsőben a gyermeki visszaemlékezés, a második a felnőttkor hangján, amikor az elbeszélő az édesanya leépülését követi nyomon annak haláláig.

A könyv először az 1950-es és 1960-as évekbeli Kárpátaljára viszi el az olvasót, egy olyan érába, amit én és a kortársaim már csak a történelemkönyvekből és mások elbeszéléseiből ismerhetünk. A vásártér az egykori ugocsai Újlak életének központja volt. A felcseperedő gyermek szeme láttára változik a hajdani gyönyörű közösségi tér szemétdombbá. Olvashatunk az ’56-os forradalom helyi lecsengéséről, a gyári munka „felemelkedéséről” és inflációról. De megörökíti a csínytevéseket, barátokat, az első gyerekszerelmet, a családi kapcsolatokat és a rokonsággal való viszonyt is.

Anyáról jót vagy igazat?

A visszaemlékezések között beékelődik a jelen szála, ami már nem régi emlékeket hoz felszínre, hanem visszazökkenti az olvasót a nosztalgiázásból a rideg valóságba. (A könyvben ezek a részek dőlt betűvel szedettek, így könnyen elkülöníthető, hogy melyik a múlt, és melyik a jelen szála.) Nem könnyű feladat közeli hozzátartozókról őszintén, kendőzetlenül írni, Vári Fábián László mégis vállalta a feladatot. Tudott és mert írni olyan témáról, amelyet a posztmodern korban is sok tabu fed, ami felett az álnyitott társadalom átsiklik, mert kellemetlen. Az időskorhoz gyakran társuló betegségekről önmagukban is nehéz nem takargatva beszélni. A Vásártérben viszont szépítés nélkül látjuk egy idős nő leépülését. 2018-ban a Vásártér beregszászi bemutatóján a következőket mondta erről a szerző

„Úgy érzem, ki kellett magamból írni, amit kiírtam: megkönnyebbültem. Ha ezért valamikor felelnem kell, s van túlvilági élet, ott bizonyára találkozunk majd, és megbeszéljük a dolgokat anyámmal.”

Maga az író mondta el 2020-ban a Rákóczi-egyetemen, hogy családja nem helyeselte azt, hogy írásban örökítse meg a történteket.

„Egyszerűen nem tudtam megkerülni, ez így kívánkozott ki belőlem”

– reagált erre.

Vári Fábián László jót és rosszat egyaránt leírt. Mindezt lebilincselően. És éppen ezért működik úgy a szöveg, mint a történet. Az olvasó összeszorult torokkal, de tovább fogja olvasni. A Vásártér nem könyved délutáni olvasmány kategóriája, mégis közel háromszáz oldalnyi lebilincselő történet várja az értő olvasót.

A regény angol nyelven 2024-ben jelent meg Market-place címmel, Ortutay Péter fordításában. A teljes mű ingyenesen elérhető PDF formátumban, ide kattintva.

Sz. Kárpáthy Kata

