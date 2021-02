31 éve hunyt el Malcolm Forbes

31 éve, 1990. február 24-én halt meg Malcolm Forbes amerikai sajtómágnás, a Forbes üzleti magazin kiadója, aki megalapította a Forbes Investort kiadó Befektetői Tanácsadó Intézetet. Az 1960-as évekre a családi örökséget mind jobban prosperáló, a cégvezetőket és befektetőket megbízható gazdasági információkkal ellátó újsággá alakította. Bátyja halála után, 1964-ben a Forbes egyszemélyes vezetője lett, s a lapot “ütős”, jól jövedelmező, olvasmányos, nagy példányszámú, a pénzre, a gazdagságra és a sikerességre orientáló újsággá változtatta.

Malcolm Stevenson Forbes 1919. augusztus 18-án született New York Brooklyn negyedében, a gazdasági magazint megalapító B. C. Forbes fiaként. Előkelő magániskolákban tanult, 1941-ben politológiából diplomázott a Princeton Egyetemen.

Nem sokkal később – apja hathatós támogatásával – már két hetilap tulajdonosa volt, és megalapította saját újságját Nassau Sovereign néven. Amerika hadba lépése után, 1942-ben besorozták katonának és az európai frontra került.

Egy ütközetben súlyosan megsérült, helytállásért megkapta a Bíbor Szív érdemérmet és a Bronz Csillagot, és őrmesteri rangban szerelt le. Hazatérve belevetette magát az üzleti életbe, részt vállalt a kiadó vezetéséből, s megindított egy exkluzív és igen drága kéthavi lapot, de ez hat szám után megbukott.

Politikai ambíciókat is dédelgetett, 1952-1958 között a Republikánus Párt szenátora volt New Jersey államban, még a kormányzói posztért is indult, de olyan súlyos vereséget szenvedett, hogy örökre felhagyott a politizálással.

A családi vállalkozásban sem tétlenkedett, közreműködött a vállalatok rangsorolására kidolgozott rendszer elindításában. Apja 1954-es halála után Bruce testvérével ők vitték tovább a Forbes magazint. Malcolm szerkesztőként az addigi szűkebb pénzügyi profilt a tágabb üzleti, gazdasági terület felé nyitotta, s megalapította a Forbes Investort kiadó Befektetői Tanácsadó Intézetet (Forbes Investment Advisory Group).

Az 1960-as évekre a családi örökséget mind jobban prosperáló, a cégvezetőket és befektetőket megbízható gazdasági információkkal ellátó újsággá alakította.

Bátyja halála után, 1964-ben a Forbes egyszemélyes vezetője lett, s a lapot “ütős”, jól jövedelmező, olvasmányos, nagy példányszámú, a pénzre, a gazdagságra és a sikerességre orientáló újsággá változtatta.

Megbízható és mértékadó listákat kezdett összeállítani a világ “legjeiről”, s e téren olyan sikeresnek bizonyult, hogy a témakörök egyre bővültek.

Ma is eseményszámba megy, ha a Forbes közzéteszi ranglistáját a legnagyobb vállalatokról, a leggazdagabb emberekről, a legbefolyásosabb személyiségekről (politikusokról, nőkről, hírességekről), s szinte mindenről és mindenkiről, amire vagy akire odafigyel a világ.

Az 1950-es évektől ő írta a Forbes Tények és magyarázatok című kolumnáját, publicisztikájának könnyed stílusú, csípős megfogalmazásaiért, idézhető, velős gondolataiért, szójátékaiért, humoráért “a gazdasági újságírás Bob Hope-ja” nevet ragasztották rá.

A magazin példányszámát tíz év alatt másfélszeresére növelte, a Forbes 1975-ben már 625 ezer példányban jelent meg, s hirdetési bevételek terén jóval megelőzte a régi versenytársakat, a Fortune és a Business Week magazinokat. Sikeresen terjeszkedett az ingatlankereskedelemben is, földeket vett Amerikában, kastélyt Franciaországban, ültetvényt a Fidzsi-szigeteken, horgásztanyát Tahitin.

A közvélemény szemében ő testesítette meg a “jófej milliomost”: fényűző és nagyvilági életet élt, pazar partikat adott, értékes gyűjteményt állított össze régi mesterek festményeiből, híres volt Fabergé-tojás és történelmi dokumentum kollekciója, sőt játékhajókat és játékkatonákat is gyűjtött.

A cég fennállásának ötvenedik évfordulóján rendezett grandiózus partijának Hubert Humphrey amerikai alelnök volt a díszvendége.

Forbes kedvelte a feltűnő és költséges utazásokat, amelyeket nagy nyilvánosság kísért, egész sajtóstáb követte. Imádta a motorozást és a léghajózást, de hobbijaiból sem felejtett el üzletet csinálni, bevásárolta magát egy motorkereskedésbe és egy léghajó felszállóhelybe is.

A hatvanas évek végén Harley-Davidsonjával végigszáguldott az Egyesült Államokon, majd számos nagy felhajtással kísért nemzetközi úton ült a nyeregben. Megváltoztatta a motorosokról és a motorozásról alkotott közvéleményt, a motorozást az átlagemberek számára is vállalható időtöltések sorába emelte.

Nagyvonalú ember lévén számos Harley-Davidsonja közül egyet Liz Taylornak ajándékozott. Később merész léghajóssá képezte magát, 53 éves korában elsőként repült át leszállás nélkül az Egyesült Államok keleti partjától a nyugatiig.

Malcolm Forbes hetvenéves korában, 1990. február 24-én szívinfarktusban halt meg otthonában. 1999-ben beválasztották a motorsport, 2007-ben az amerikai léghajózás, 2008-ban New Jersey állam dicsőségcsarnokába.

Gazdasági hagyatékát, a ma is virágzó és terjeszkedő Forbes vállalatot fia, Steve Forbes és unokája, Moira Forbes viszi tovább. 2013 novembere óta a Forbes magazin magyarul is megjelenik, az első számot Vigyázat, kapitalizmus! szlogennel, 24 ezres példányszámmal dobták piacra.

Forrás: Múlt-kor.hu