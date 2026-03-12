A FAO üdvözli az ENSZ határozatot a kávé nemzetközi napjáról

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete üdvözli az ENSZ Közgyűlés határozatát, mely szerint október 1-je a kávé világnapja lesz.

A kedden New Yorkban elfogadott határozat elismeri a „kávé kulturális, társadalmi és történelmi jelentőségét a kezdetektől napjainkig, ahogy a jelen társadalmaiban nem csupán egy mezőgazdasági alapanyag vagy megélhetési forrás, hanem a közösségi kapcsolatok, a kulturális kifejezés és a mindennapi hagyományok generációkon átívelő szimbólumává vált.”

A határozat kiemeli a kávétermelés és -feldolgozás szerepet számos fenntartható fejlődési cél megvalósításában, nevezetesen az éhezés felszámolását (2-es számú cél), a súlyos szegénység csökkentését (1-es számú cél), a nők felemelését (5-ös számú cél) és a tisztességes munkát és gazdasági növekedést elősegítő (8-as számú cél) előrevetítő célkitűzésekét.

„A kávé – a babtól a kávézókig – több mint egy ital, ez egy globális kereskedett élelmiszer-alapanyag, ami termelő családok milliói számára nyújt megélhetést, összeköt közösségeket és piacokat szerte a világon” – mondta a FAO főigazgatója Csü Tongjü. „A kávéipar jelentőségének elismerésével fel lehet hívni a figyelmet a szocióökonómiai jelentőségére és erősíteni a szegénység felszámolásában játszott szerepét. Örömmel várjuk az első világnap és annak szellemiségének megünneplését.”

A tervezett határozat a FAO Konferencia 2025-ös 44. ülésszakán való elfogadása után került az ENSZ Közgyűlésre benyújtásra.

Ennek értelmében a FAO-t kérték föl a kávé nemzetközi napjával koordinálására az érintett szervezetek, partnerek, mint a Nemzetközi Kávészervezet, bevonásával.

A kávé jelentősége

A kávé az egyik leggyakrabban fogyasztott ital a világon, melynek globális egy főre vetített fogyasztása évente 1,2%-kal nőtt az elmúlt 10 évben. A szektor mintegy 25 millió termelő számára jelent megélhetést és másoknak is, akik a kávé-értékláncban dolgoznak. Mindent egybevetve a globális kávéipar több mint 200 milliárd éves bevételt termel.

Emelett a kávé a világkereskedelem egyik legfontosabb élelmiszer-alapanyaga. 2024-ben a globális termelés meghaladta a 11 millió tonnát, és ebből 8 millió tonna a nemzetközi piacokon cserélt gazdát. Abban az évben a globális kávétermelés értékét 25 milliárd dollárra becsülték, míg a kávébabok kereskedelme egy 34 milliárd dolláros piacot jelentett.

Számos alacsony jövedelmű országnak a kávéexport egy fontos jövedelemforrást jelent. 2024-ben Etiópia exportjának 27,9%-át tette ki a kávé, ez az arány Ugandában 20,1% és Burundiban 19,5% volt. Etiópia és Uganda számára a kávéból származó jövedelem meghaladja az élelmiszerimport-kiadásokat, míg Burundi esetében közel 20%-át fedezi.

Brazília és Vietnám voltak 2024-ben a legnagyobb kávéexportőrök, és az Európai Unió illetve az Amerikai Egyesült Államok a legnagyobb felvásárlók.

A kávé nemzetközi napjának létrehozásával a FAO készen áll az országokkal és partnerekkel való együttműködésre, hogy ez a kiemelt nap az együttműködés, a tudásmegosztás és a valódi tettek előmozdítója legyen a kávé-értéklánc egészén. A termelők millióinál jelentkező problémákra és lehetőségekre való figyelemfelhívás révén a kávé napja erősíthető a globális elköteleződést a hatékony, befogadó, ellenálló és fenntartható kávészektor iránt, ezáltal érdemben támogatva az élelmiszerbiztonságot és a vidék fejlődését.

Forrás: ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Fotó: Eduardo Soteras