A legerősebb földrengések a 21. században 

Magyar idő szerint július 30-án éjjel rendkívül erős földrengés történt a közel 1250 kilométer hosszú kamcsatkai félszigetnél, mely Oroszország távol-keleti részén fekszik, a Csendes-óceánban. A Richter-skála szerinti 8,8-es erősségével a mérések kezdete óta a valaha bekövetkezett hatodik legerősebb földrengés volt. Gyűjtésünkben a közelmúlt legerősebb földrengéseit tekintheti át, amellyel könnyebben megérthető a mostani eset súlyossága.

I. – Indiai‑óceáni földrengés – 2004. december 26.

Richter-skála: 9,1–9,3

A Szumátra szigete mellett koncentrálódó földrengés a modern történelmünk legpusztítóbbja volt. A gigantikus erősségű rengés az eddig valaha volt legpusztítóbb cunamit indította útjára. A 2004 karácsonyakor történt tömegkatasztrófának csaknem negyedmillió áldozata volt. A 30 méteres hullámok Indonéziától Thaiföldig, Srí Lankától Kelet‑Afrikáig 14 ország partvidékét tarolták le, és még a közel 5 ezer kilométerre fekvő Szomáliában is több száz emberrel végzett. Hatalmas anyagi kár keletkezett, tízmilliók megélhetése semmisült meg néhány óra alatt. A katasztrófa sokkja elindította a globális cunamifigyelmeztető rendszerek ugrásszerű fejlődését.

II. – Tóhokui japán földrengés – 2011. március 11.

Richter-skála: 9–9,1

A földrengés, amely sokaknak Fukusima nevével forrt egybe 700 km/h sebességű cunamival járt együtt, ami Japán Honshu szigetének északkeleti partjaira csapott le. Közel 20 ezer halálos áldozatot szedtek a 40 méteres hullámok. Part menti települések sokasága semmisült meg, és a csaknem félmillió otthontalanná vált ember tragédiája mellett a legsúlyosabb következményt a fukusimai atomerőművet érintő katasztrófa jelentette. Ez volt Csernobil óta a legsúlyosabb nukleáris baleset, amely azóta is alakítja a világ energiapolitikai vitáit.

III. – Chilei földrengés – 2010. február 27.

Richter-skála: 8,8

A chilei földrengés azért is érdekes összehasonlítási alapot nyújthat, mert annak erőssége szinte teljesen azonos a mai napon Kamcsatkát sújtó földrengéssel. Chile partjaitól alig pár kilométerre lezajlott földrengés ugyan jóval kevesebb áldozattal járt (525 fő), mint a listában eddig felsorolt többi, de a 3 métert is meghaladó felszínelmozdulás, a világszerte érzékelhető cunamihullámok és a több mint 30 milliárd dolláros kár így is súlyos katasztrófa volt. Chile modern, földrengésbiztos építési szabályzata jól mutatta, hogy mennyit számítanak a szigorú előírások egy ilyen erejű megrázkódtatás esetén.

IV. – Kamcsatkai földrengés – 2025. július 29.

Richter-skála: 8,8

A magyar idő szerint éjjel egy óra után bekövetkezett földrengés pusztításáról még keveset tudunk. A 8,8-es rengés epicentruma ebben az esetben is az óceánban volt, az utána keletkező cunami pedig Oroszországon kívül Japánhoz, az Egyesült Államokhoz, valamint a csendes-óceáni szigetvilág államaihoz is elért. A kamcsatkai és az orosz távol-keleti területek alacsony népsűrűsége miatt döntően csak anyagi károk keletkeztek, de a katasztrófahelyzet következtében több százezer embert kellett evakuálni.

V. – Török–szíriai földrengés – 2023. február 6.

Richter-skála: 7,8

A bő két évvel ezelőtt bekövetkezett török–szíriai földrengés volt az évtizedünk legtöbb halálos áldozattal járó természeti katasztrófája. A pusztítás Törökország délkeleti tartományait és Szíria északnyugati részét sújtotta. A rengés következtében a földkéreg 200 kilométer hosszan meghasadt. Több mint százezer otthon dőlt romba, vagy rongálódott meg súlyosan, és 60 ezer ember élete veszett oda. A százezret meghaladó sérült mellett milliók kényszerültek otthonuk elhagyására. A tél közepén bekövetkezett katasztrófa humanitárius válságot idézett elő: a romok között rekedtek mentése, az ideiglenes lakóhelyek és a járványveszély elleni védekezés hónapokra lekötötte a nemzetközi segélyszervezetek kapacitásait. A mentésből és a humanitárius segítségnyújtásból Magyarország is kivette a részét.

Nyitókép: A török–szíriai földrengés által romba döntött épületek (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)

