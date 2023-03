A Minden, mindenhol, mindenkor című film kapta a legtöbb Oscart

A Minden, mindenhol, mindenkor a tizenegy jelölésből hetet díjra váltott vasárnap este, a Los Angeles-i Dolby Színházban megtartott 95. Oscar-díjátadó gálán.

A gála a Dolby Színház színpadára ejtőernyővel érkező Jimmy Kimmel műsorvezető bevezetőjével kezdődött, aki később is többször hivatkozott Tom Cruise Top Gun: Maverick című népszerű filmjére. A díjátadók között volt mások mellett Hugh Grant, Andie MacDowell, Nicole Kidman, Janelle Monáe és Florence Pugh is. Lenny Kravitz és John Travolta az elmúlt évben elhunyt filmes nagyságokra emlékezett.

A Minden, mindenhol, mindenkor producerének, Jonathan Wangnak Harrison Ford nyújtotta át az Oscar-díjat. A párhuzamos dimenziókban játszódó sci-fi az idei filmes díjszezon nagy favoritja volt, a filmakadémia 11 Oscarra jelölte.

A két Danielként emlegetett, egy évtizede együtt dolgozó alkotópáros a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb rendezés díját is elvitte.

Az Oscar-díjak történetében ők lettek a harmadik rendeződuó a Coen fivérek és az 1961-es West Side Story rendezőpárosa, Robert Wise és Jerome Robbins után, akik együtt nyerték el a rendezői trófeát.

A film, amely megkapta a legjobb vágásért járó díjat is, a négy színészi kategória Oscarjai közül is begyűjtött hármat: Michelle Yeoh a legjobb színésznő, Ke Huy Quan a legjobb férfi mellékszereplő, Jamie Lee Curtis pedig a legjobb női mellékszereplő lett.

A malajziai Yeoh az első ázsiai, aki a legjobb színésznő kategóriában díjazott lett. Mint számosan a gála színpadára lépők közül, ő is arra biztatott mindenkit a saját példájával, hogy ne adja föl álmait.

A 60 éves színésznő a közönség ovációja közepette hozzátette: „hölgyeim, ne hagyják, hogy bárki is azt mondja, már túl vannak a fénykorukon”.

A Vietnamból származó, gyermekszínészként indult, aztán a filmiparból húsz évre eltűnt, 51 éves Quan az Oscar-szobrot megcsókolva felidézte, hogy története egy hajón kezdődött, megérkezése után egy évig élt menekülttáborban, és végül eljutott Hollywood legnagyobb színpadára. „Ez az amerikai álom” – lelkendezett.

A legjobb színész Oscar-szobrát A bálnában nyújtott alakításáért a meghatott Brendan Fraser vette át. „Harminc éve kezdtem a pályámat, de a dolgok nem mentek könnyen” – mesélte, megköszönve az elismerést. Hozzátette: úgy gondolja, hogy filmje a szívekben és a gondolkodásban is változást hozhat, ami jó érzéssel tölti el.

A kilenc Oscarra jelölt Nyugaton a helyzet változatlan című, Erich Maria Remarque regénye nyomán forgatott háborúellenes német dráma négy szobrot kapott a gálán.

Az Edward Berger rendezésében forgatott Netflix-alkotás elnyerte a legjobb nemzetközi film Oscarját, operatőre, James Friend és zeneszerzője, Volker Bertelmann is díjazott lett, valamint a produkciós tervezésért járó elismerést is a film alkotói vehették át.

A legjobb adaptált forgatókönyv díját Sarah Polley, a Women Talking forgatókönyvíró-rendezője kapta. A gála műsorában mind az öt Oscar-jelölt filmdal szerepelt. A szervezők korábbi bejelentése ellenére végül Lady Gagától is hallhatta a közönség a Top Gun: Maverick Hold My Hand című számát.

Az Oscart azonban az RRR című film Naatu, Naatu című dala kapta.

A legjobb animációs film Oscarját a mexikói filmrendező, Guillermo del Toro Pinokkiója nyerte el. A bebörtönzött orosz ellenzéki politikusról, Alekszej Navalnijról szóló Navalny kapta a legjobb dokumentumfilm Oscarját. Daniel Roher, a film rendezője Navalnijnak és a világ összes politikai foglyának ajánlotta a díjat.

A színpadra lépő alkotók között Julija Navalnaja férjének üzenve azt mondta: arról álmodik, hogy egy nap kiszabadul, és hazájuk, Oroszország is szabad lesz.

A legjobb kisjátékfilm Oscarját az An Irish Goodbye kapta. A film főszereplője, James Martin születésnapja alkalmából a Dolby Színház közönsége elénekelte a Happy Birthdayt.

A legjobb rövid dokumentumfilmnek járó Oscar-szobrot a The Elephant Whisperers, a rövid animáció Oscarját pedig a The Boy, the Mole, the Fox and the Horse kapta.

Az Avatar: A víz útja a legjobb látványeffektusokért járó Oscar-díjat vitte el.

A legjobb hangért a Top Gun: Maverick című akciófilmnek ítélték a díjat.

A legjobb haj és smink díját A bálna című film szerezte meg. A legjobb jelmezért járó Oscart pedig a Fekete Párduc 2. jelmezeit tervező Ruth E. Carter kapta, aki 2019-ben a Fekete Párduc című szuperhősfilmért egyszer már elnyerte az Oscart. Akkor az első afroamerikai volt, aki átvehette a trófeát ebben a kategóriában, mostani díjával pedig ismét történelmet írt: ő lett az első fekete nő, aki két Oscart nyert.

