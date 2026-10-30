A téli szezonban néhány járat sűrűbben közlekedik a kassai repülőtérről

Október utolsó vasárnapján életbe lépett a téli menetrend a kassai repülőtéren. Tizenegy célállomásra indulnak menetrend szerinti járatok, a téli szezon újdonsága Malaga és Róma – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Juraj Toth, a repülőtér szóvivője.

A Wizz Air légitársaság a keddi és a szombati mellett már csütörtökönként is indít járatot Rómába.

Emellett a Kassa–Pozsony belföldi járatot is sűríti egy szerda esti forduló beiktatásával.

Hasonlóan heti kettőről háromra nő a liverpooli járatok száma: a Ryanair hétfőn-, csütörtökön- és szombatonként repül ezen az útvonalon.

Thomas Dworschak, a kassai repülőtér ügyvezető igazgatója és igazgatótanácsának elnöke elmondta, az előző két évhez hasonlóan a 2026-os év is felülmúlta a várakozásokat.

Januártól szeptember végéig több mint 885 ezer utasuk volt, ami éves szinten 32%-os növekedés.

„Az egész környékről várjuk az utasokat, hogy éljenek a légitársaságok kínálatával, és a téli időszakban is repüljenek a világba, legyen szó munkáról, pihenésről vagy a hozzátartozók meglátogatásáról. Külön öröm a római járat óriási sikere, emiatt a Wizz Air heti háromra emelte a járatok számát” – mondta Dworschak. A szóvivő hozzátette, a téli menetrendben a hurghadai charterjáratok is szerepelnek, minden kedden repül Egyiptomba gép.

Forrás: TASR/Felvidék.ma

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