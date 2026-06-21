Akár tízszeresére emelhetik Velence belépődíját a turisták számára

Velence újonnan megválasztott polgármestere, Simone Venturini azt javasolja, hogy az egynapos látogatók számára bevezetett belépődíj akár 50 euróra emelkedjen a kiemelten forgalmas napokon.

Velence 2024-ben vezette be a belépődíjat az egynapos turisták számára. Akkor április és július között 29 napon kellett 5 eurót fizetni a városba érkezőknek. A rendszert 2025-ben is fenntartották, már 54 napon alkalmazva, ráadásul a későn foglaló látogatók számára a díj kétszeresére emelkedett. Idén már 60 napot érint az intézkedés – írja a The Guardian.

Bár a belépődíj eddig nem csökkentette számottevően a turisták számát, az első évben 2,4 millió eurós bevételt hozott a városnak, ami felülmúlta az előzetes várakozásokat.

A velencei vezetés szerint a rendszer hosszú távon segíthet kezelni a tömegturizmusból fakadó problémákat az UNESCO világörökségi helyszínként nyilvántartott városban.

A díjfizetés alól továbbra is mentesülnek azok, akik legalább egy éjszakát Velencében töltenek, a Veneto régióból érkező látogatók, valamint a 14 év alatti gyermekek.

Forrás: hirado.hu

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