António Costa: Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt prioritás

Ukrajna támogatása továbbra is kiemelt prioritás Európa számára, hiszen Moszkva egyre intenzívebbé teszi támadásait a háborúban és a hibrid hadviselést szerte Európában – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken Brüsszelben.

A kétnapos brüsszeli uniós csúcstalálkozót követően Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közös sajtótájékoztatón Costa hangsúlyozta: az EU elkötelezettsége töretlen Ukrajna és népe iránt.

„Az ukrajnai béke érdekében tett minden őszinte lépés számít, és mi minden ilyen irányú törekvést támogatunk” – fogalmazott Costa, majd hozzátette: az EU béke iránti elkötelezettsége kéz a kézben jár azzal, hogy az unió fokozza az agresszorra nehezedő nyomást.

Közölte:

mivel Ukrajnát az EU pénzügyileg támogatja, a tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot Ukrajna 2027-re vonatkozó finanszírozási igényeinek kezelésére.

A csúcsértekezlet migrációval kapcsolatos vitájával kapcsolatban kijelentette: az EU menekültügyi és migrációs paktumon alapuló rendszere működik. Ezt bizonyítja, hogy az illegális határátlépések száma a legalacsonyabb szinten van 2021 óta.

„Ébernek kell maradnunk azonban, és meg kell erősítenünk a harcot a migráns- és embercsempészet ellen, valamint a migránshullámok eszközként való felhasználása ellen” – fogalmazott Costa, majd hozzátette: a közös európai megoldások közös európai eredményekhez vezetnek.

Az uniós versenyképességről folytatott megbeszélésekre utalva az Európai Tanács elnöke elmondta:

a tagországok jelentős előrelépést tettek a bürokrácia csökkentésére, az egységes piac akadályainak felszámolására, valamint az európai magántőke és a megtakarítások becsatornázására az európai vállalatokhoz.

„Most az a feladatunk, hogy fenntartsuk ezt az ambíciót, és felgyorsítsuk a folyamatokat” – mondta Costa, majd bejelentette, hogy informális csúcstalálkozót hív össze jövő év februárjának elejére. Elmondta, hogy a rendkívüli kihelyezett ülésen a tagállami vezetők visszatérnek majd a védelem és a versenyképesség témaköreihez, hogy számba vegyék az elért eredményeket, és új lendületet adjanak a politikai folyamatoknak.

Friedrich Merz német kancellár a csúcsértekezletet követő sajtótájékoztatóján hangoztatta: Oroszország elmérgesíti a háborút azzal, hogy „hatalmas károkat” okoz Ukrajna energetikai infrastruktúrájában, és „minden eszközzel” arra törekszik, hogy „a lehető legnehezebbé tegye a telet” az ország számára.

„Mindezek fényében helyesnek, ésszerűnek és érthetőnek tartom, hogy Ukrajna válaszlépésként olyan oroszországi célpontokat támadjon, amelyek akadályozzák az orosz kormányt és az orosz hadsereget a háború folytatásában. Ez vonatkozik mind a kommunikációs, mind az energiaellátási infrastruktúrára”

– fogalmazott.

„Mindannyiunkat mélyen aggaszt az ukrajnai helyzet” – mondta újságíróknak a német kancellár, amikor arról kérdezték, mi a véleménye Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kéréséről, hogy jövőre további 70 milliárd eurónyi európai támogatást kapjon. Merz hangsúlyozta: egyértelmű, hogy a nemrégiben elfogadott 90 milliárd eurós uniós hitelkeret „nem lesz elegendő” Kijevnek.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva az uniós költségvetésre utalva kijelentette: szülessen olyan megállapodás, amely megfelel annak az ambíciószintnek, amelyre Európának szüksége van.

Azt mondta, hogy az uniós tanács ír elnökségének csökkentett költségvetési javaslata rossz üzenetet küld mind az uniós állampolgároknak, mind a globális hatalmaknak.

„Ha elfogadjuk a most javasolt számokat, akkor azzal azt üzenjük állampolgárainknak, és azoknak a nagyhatalmaknak, amelyekkel versenyzünk, hogy nem vagyunk felkészülve, és nem is akarunk részt venni a globális versenyben” – fogalmazott.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/Purger Tamás

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