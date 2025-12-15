Magyar holokauszttúlélő is van az ausztrál terrortámadás áldozatai között

Ausztrália közel harminc éve legsúlyosabb terrortámadását hajtotta végre vasárnap egy bevándorló apa-fia páros a sydney-i Bondi Beachen, egy hanukai rendezvény helyszínének közelében. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadásban – az egyik elkövetőt is beleszámítva – összesen tizenhat ember vesztette életét, továbbá több tucatnyian megsérültek. Az áldozatok között van egy tízéves kislány, egy rabbi és több holokauszttúlélő is.

Az új-dél-walesi rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a támadást az 50 éves Sajid Akram és 24 éves fia, Naveed Akram követte el Sydney ikonikus tengerpartjánál. Az apa a helyszínen életét vesztette, míg a fia súlyos sérülésekkel került kórházba. A hatóságok megerősítették, hogy rajtuk kívül más elkövető nem vett részt az akcióban, az esetet pedig hivatalosan terrorcselekményként kezelik.

A lövöldözés idején mintegy ezren vettek részt a tengerpart melletti parkban megrendezett hanukai eseményen. A támadás hozzávetőleg tíz percig tartott, az elkövetők puskákat és sörétes fegyvert használtak.

Az áldozatok között szerepel egy magyar holokauszttúlélő, Pogány Marika is – közölte a 24.hu a Kidma nonprofit szervezet beszámolójára hivatkozva.

A 82 éves asszony több ausztrál hírportál beszámolója szerint barátaival együtt a rendezvény első sorában ült, amikor a terroristák rátámadtak a résztvevőkre.

A Kidma közlése szerint Pogány Marika rendkívül aktív közösségi életet élt. Önkéntesként 23 éven keresztül segítette a zsidó idősek programját a Centre of Activity keretein belül, ez idő alatt több mint 12 ezer kóser étel kiszállításában vett részt. Közösségi munkájának elismeréseként 2019-ben elnyerte az ausztráliai zsidó közösség Mensch-díját.

A szlovákiai komáromi zsidó hitközség megemlékezéséből az is kiderül, hogy az idős nő mindvégig hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártír megemlékezésekre, ahol közösen emlékeztek meg a holokauszt során elhunyt szeretteikről – írták.

A Neokohn közölte, hogy a támadás áldozatai között van egy szintén magyar származású ember, a 78 éves Weitzen Tibor. A 9News beszámolója szerint tegnap feleségével és unokáival együtt vett részt a hanuka első napját ünneplő rendezvényen, és egy családtagját védve vesztette életét, aki szintén meghalt a támadás során.

Az Index cikke szerint szintén elhunyt a támadásban a tízéves Matilda, aki egy sydney-i orosz iskola tanulója volt. Nyelvtantanárnője megható szavakkal emlékezett rá: elmondása szerint Matilda ragyogó, örömteli gyermek volt, akinek a jelenléte mindenkit beragyogott.

Az áldozatok között van Alexander Kleytman is, aki feleségével együtt túlélte a holokausztot.

Larisa Kleytman visszaemlékezése szerint a támadás pillanataiban hirtelen lövések dördültek el, mire mindenki a földre vetette magát. Elmondta, férje ekkor a testével védte őt.

A házaspár 2023-ban nyilvánosan is beszélt a holokauszt idején átélt megpróbáltatásaikról. Egy korábbi jelentés szerint mindketten gyermekkorukban szembesültek a holokauszt borzalmaival. Szibériában éltek, majd Ukrajnából közösen költöztek Ausztráliába – számolt be róla a horvát Index.

A lövöldözés következtében 42 sérültet szállítottak kórházba. Közülük 27-en továbbra is ellátásra szorulnak, öten kritikus állapotban vannak, míg a többiek súlyos vagy stabil állapotúak. A sebesültek között két rendőr is van, akik a helyszínre érkezést követően sérültek meg; állapotuk kritikus, de stabil.

