Az ír rendőrség felszámolta a Dublin belvárosát megbénító blokádot

Az ír rendőrség vasárnap eltávolította azokat a traktorokat és teherautókat, amelyek öt napig eltorlaszolták a forgalmat Dublin belvárosában az emelkedő üzemanyagárak elleni tiltakozás jegyében. Négy napon keresztül zajlottak az országos üzemanyagár-emelések elleni tiltakozások Írországban, a megmozdulások autópálya-lezárásokat, ellátási zavarokat és üzemanyaghiányt okoznak, a harmadik napon a hatóságok már a hadsereget is bevetették a helyzet kezelése érdekében.

A tüntetők, akiket felháborított a dízelárak több mint 20 százalékos emelkedése az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kitörése óta, a héten traktorokkal és teherautókkal akadályozták a forgalmat egy olajfinomítónál, két kikötőnél, egy üzemanyag-tárolónál, illetve számos közutat az országban. A tüntetések jelentős közlekedési zavarokat okoztak Dublinban, és az ország benzinkútjainak mintegy egyharmada maradt üzemanyag nélkül, ami Simon Harris pénzügyminiszter szerint „nagyon veszélyes helyzetet” teremtett az ország számára.

A rendőrség szombaton felszámolta az ország egyetlen olajfinomítóját érintő blokádot, vasárnap pedig bejelentette, hogy megkezdte a galwayi kikötőt érintő útzár felszámolását.

A kormány nem hajlandó tárgyalni a tüntetőkkel, akik között gazdák, sofőrök és vállalkozók is vannak. Tárgyalásokat folytat ugyanakkor a mezőgazdasági és közlekedési ágazat képviselőivel az üzemanyagárak emelkedését enyhítő intézkedésekről. A Sunday Independent című helyi újságban megjelent közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 56 százaléka támogatja a tüntetőket, de a két kormánypárt híveinek többsége ellenzi megmozdulásukat.

Súlyos tüntetések robbantak ki Írországban az üzemanyag árak miatt, a hadsereget is be kellett vetni

A feszültség egyre fokozódik.

„Csalódott vagyok. Úgy érzem, a kormányunk cserben hagyott minket. Itt mindannyian keményen dolgozó emberek vagyunk. Vállalkozók, akiket sarokba szorítottak, az adókkal pedig kivéreztetnek minket. Ezt teszi az ország miniszterelnöke. Beveti a hadsereget, hogy megszabaduljon a keményen dolgozó emberektől”

– nyilatkozta egy ír tüntető.

