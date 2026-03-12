Az EP lépéseket sürget a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék felszámolására

Az Európai Parlament szerint a fiatalabb nők egyre inkább felülmúlják a fiatalabb férfiakat az iskolázottság terén, de általában alacsonyabb fizetést kapnak és alulértékeltek, ezért lépéseket sürget a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék felszámolására – közölte az uniós parlament szerdán.

Az EP strasbourgi plenáris ülésén 458 szavazattal, 72 ellenszavazattal és 98 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásukban az EP-képviselők kiemelték, hogy a nők által felülreprezentált ágazatok általában alacsonyabban fizetettek és alulértékeltek.

„A nők munkaerőpiaci részvételének és munkakörülményeinek javítása elősegítheti a készség- és munkaerőhiány kezelését, illetve javíthatja az EU termelékenységét és növekedését” – fogalmaztak.

Az állásfoglalást támogató EP-képviselők azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság cselekvési tervet mutasson be a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék felszámolására. Ennek prioritásként kell kezelnie a következő hosszú távú uniós költségvetés keretében az olyan beruházásokat, amelyek megerősítik az egyensúlyt a nők munkavégzése és magánélete között, és megbízható ápolási-gondozási ágazatot biztosítanak.

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiának kezelnie kell azt is, hogy a nők – a szöveg szerint – aránytalanul nagy arányban végeznek kifizetetlen gondozási és háztartási feladatokat. Erre véleményük szerint azért van szükség, mert elmaradása csökkenti a nők munkaerőpiaci részvételét, a nyugdíj-felhalmozásukat, és ez az egyik fő oka a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadéknak.

Az állásfoglalás szerint az elégtelen beruházások, a magas költségek, valamint a minőségi gyermekgondozási és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hiánya megakadályozza a nőket abban, hogy teljes mértékben részt vegyenek a munkaerőpiacon. Ez akadályozhatja a szakmai előmenetelt, és eredményezheti azt is, hogy a nők nem teljes munkaidőben, hanem részmunkaidőben dolgoznak, vagy teljesen felhagynak a munkával – áll a szövegben.

Az EP-képviselők rámutattak arra is, hogy a gondozási feladatok miatt a munkából való távollét nem számít bele a nyugdíjjogosultságba, noha – mint írták – ez jelentős költségmegtakarítást jelent az állam számára.

Közölték: a gyermekgondozásban vállalt feladatok nemek közötti szakadékénak megszüntetése Európa-szerte javíthatja a szülők életét, a több támogatás pedig jelentősen megerősítheti képességüket arra, hogy a munkaerőpiacon maradjanak. A tagállamoknak ösztönözniük kellene a férfiakat is a szülői szabadságuk igénybevételére – áll az EP állásfoglalásában.

Forrás: MTI