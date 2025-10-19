Azonnali tűzszünetről állapodott meg Pakisztán és Afganisztán

Pakisztán és Afganisztán vasárnap azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsenek a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek és több száz sérülést okoztak.

Az erőszak a hónap eleje óta fokozódott a két szomszédos ország között. Mindkét fél azt állította, hogy a másik agressziójára reagált. Afganisztán tagadja, hogy olyan fegyvereseket rejtegetne, akik határ menti támadásokat hajtanak végre.

Pakisztán 2021 óta küzd a militáns mozgalmakkal, amikor a tálibok átvették az irányítást Afganisztánban és visszatértek a hatalomra. A harcok tovább destabilizálták a régiót, ahol az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezetek próbálnak újra megerősödni – írja az Associated Press.

A szombaton Dohában megkezdett tárgyalások során „a két fél megállapodott az azonnali tűzszünetről és olyan mechanizmusok bevezetéséről, amelyekkel megerősíthető a tartós béke és stabilitás” – számolt be vasárnap a katari külügyminisztérium az X közösségi oldalon ismertetett közleményében.

A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, de „a következő napokban további megbeszélésekre kerül sor” az afgán és pakisztáni vezetők között a megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében – közölte Doha, amely „fontos lépésnek” nevezte a fejleményt.

A dohai tárgyalásokon részt vevő Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter az X-en megerősítette, hogy tűzszüneti megállapodás született, és kijelentette, hogy

a két fél október 25-én Isztambulban újra találkozik.

„Mély hálánkat fejezzük ki a két testvérországnak, Katarnak és Törökországnak”, amelyek közvetítőként léptek fel – tette hozzá.

Michael Kugelman, dél-ázsiai elemző szerint a tűzszünet némi „lélegzetvételnyi időt” adott a két félnek, hogy átgondolják, mit tegyenek ezután. Figyelmeztetése szerint ugyanis a probléma gyökere továbbra is megmaradt. „A tálibok nem kezelik Pakisztán határon átnyúló terrorizmussal kapcsolatos aggodalmait. Sőt, tagadják, hogy egyáltalán részesei lennének a problémának” – mondta.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Áldozatokat temetnek a pakisztáni határ mellett elterülő afganisztáni Paktika tartományban, 2025. október 18-án. Forrás: MTI/AP/Safikullah Masaal