Tehervonat zuhant le egy hídról Németországban
Hídról zuhant le egy tehervonat Münchennél, egy ember súlyosan megsérült – közölték szombatra virradóra a német hatóságok.
A tájékoztatás szerint a vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.
A vonat rakományáról nem tudni, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.
A Deutsche Bahn német vasúttársaság egyik szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.
Forrás: hirado.hu
Nyitókép: BR/Henning Pfeifer
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