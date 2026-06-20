Tehervonat zuhant le egy hídról Németországban

Hídról zuhant le egy tehervonat Münchennél, egy ember súlyosan megsérült – közölték szombatra virradóra a német hatóságok.

A tájékoztatás szerint a vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.

A vonat rakományáról nem tudni, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.

A Deutsche Bahn német vasúttársaság egyik szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: BR/Henning Pfeifer

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