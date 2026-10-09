Beismerte a pap meggyilkolását a Lengyelországban őrizetbe vett ukrán férfi

Beismerte a terhére rótt bűncselekményeket az a 31 éves ukrán állampolgár, akit egy pap meggyilkolásával és további négy ember elleni emberölési kísérlettel gyanúsítanak a lengyelországi Jarosławban. A férfi életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat, a támadás idején fennálló beszámíthatóságát azonban még külön szakértői vizsgálatnak kell tisztáznia.

A lengyelországi Przemyśl körzeti ügyészségének szóvivője, Małgorzata Taciu­ch-Kurasiewicz tájékoztatása szerint a vádlottat azután hallgathatták ki, hogy a szakértők megállapították: állapota lehetővé teszi a nyomozati cselekményekben való részvételét. A férfi a kihallgatáson elismerte a neki felrótt bűncselekményeket, de nem kívánt részletes vallomást tenni. A kihallgatáson tolmács és kirendelt védő is jelen volt.

A korábbi pszichiátriai vizsgálatok akut pszichotikus tüneteket állapítottak meg nála, ezért a hatóságok egy ideig nem tudták kihallgatni. A mostani szakvélemény kizárólag arra vonatkozott, hogy részt vehet-e az eljárásban. Azt, hogy a támadás idején beszámítható volt-e, külön vizsgálat keretében állapítják meg.

A késelés szeptember 24-én történt a jarosławi bencés apátság területén. A nyomozás szerint a férfi egy késsel támadt Stanisław Zbojnowicz atyára, aki belehalt sérüléseibe. További négy embert is megsebesített; ellenük elkövetett emberölési kísérlettel, valamint súlyos testi sérülés okozásával is gyanúsítják.

A férfi három hónapra elrendelt előzetes letartóztatásban van, fokozott biztonsági intézkedések mellett, egy igazságügyi pszichiátriai részlegen.

Az ügyben korábban már beszámoltunk arról, hogy a lengyel bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Kárpátalja.ma/TSZN

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