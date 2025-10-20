Budapesti békecsúcs: szabad a bolgár légtér Putyin gépe előtt

Bulgária szabad légteret biztosítana Vlagyimir Putyin orosz elnök gépének, amennyiben országukon keresztül tartana a Donald Trumppal közös csúcstalálkozóra – jelentette be Georg Georgiev bolgár külügyminiszter az ua.news hírportál közlése szerint.

A találkozó tervével kapcsolatban a politikus így fogalmazott:

„Ha a béke érdekében tett erőfeszítések feltétele egy ilyen találkozó, a leglogikusabb lépés, hogy annak megvalósulását minden eszközzel segítsük.”

Egy újságíró érdeklődésére, miszerint biztosít-e légi folyosót Bulgária az orosz elnök számára, a következő kérdéssel válaszolt:

„Önök szerint hogyan lehetne nyélbe ütni a találkozót, ha az egyik fél nem tud részt venni rajta?”

Miután Oroszország 2022. február 24-én teljeskörű inváziót indított Ukrajna ellen, az Európai Unió országai kitiltották légterükből az orosz repülőgépeket. Az európai államok légterének átlépésével járó kockázatok miatt úgy tűnik, nem lesz könnyű dolga az orosz elnöknek a Budapestre való eljutással.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

