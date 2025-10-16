Újra lesznek gladiátorjátékok a római Colosseumban

Kinyitná a Colosseumot a kulturális rendezvények és a város lakói előtt az ókori amfiteátrum új igazgatója, Simone Quilici, aki gladiátorjátékokat és popkoncertet is ígért a La Repubblicának adott szerdai interjúban – írja a hirado.hu.

Simone Quilici október 20-tól foglalja el a világ egyik legismertebb műemlékének igazgatói székét. Az építész és környezetmérnök az utóbbi hat évben a Via Appia régészeti parkját vezette, és határozott elképzelései vannak, hogy min szeretne változtatni a Róma közepén álló Colosseum működésében.

A legfontosabb feladatként azt emelte ki, hogy a Colosseum ne puszta turistalátványosság legyen, hanem nyissa meg kapuit a város lakosai és a kulturális események előtt is.

Elmondta, hogy a Colosseum tavaly tizennégymillió látogatót számlált, ami meghaladta a párizsi Louvre és az Eiffel-torony adatait, de szerinte a rómaiak nem mennek be a Colosseumba. Úgy vélte: a tömegturizmus elriasztja azokat, akik nem akarnak órákat sorban állni, vagy nyugodtabb körülmények között akarják megnézni az amfiteátrumot.

A megoldás Simone Quilici szerint az lehet, ha a Colosseumot övező kerítés helyett szabadabb hozzáférést biztosítanak több belépőkapu megnyitásával, valamint a tervek között szerepel egy új útvonal is, amely a Capitolium dombjától a Forum Romanumon át egyenesen a Colosseumba vezeti a látogatókat. Annál is inkább, mivel a Colosseum igazgatója hatáskörébe tartozik a Forum Romanumot és a Palatinus-dombon álló császárpalotákat magába foglaló régészeti park is.

Quilici hozzátette, a turisták többsége két napra vagy egy hosszabb hétvégére érkezik Rómába, amibe csak a Colosseum fér bele kevés más látványossággal, így mindenki az amfiteátrumot rohamozza meg, megfeledkezve a város más ókori emlékeiről.

Tervei között említette a Colosseum színpadának átalakítását, ami két évet vesz igénybe, és lehetővé teszi majd gladiátorjátékok, valamint klasszikus és könnyűzenei koncertek rendezését is.

A fellépők között elsőként Stinget és Paul McCartney-t akarja meghívni, és minőségi kulturális központtá kívánja átalakítani a Colosseumot, ezért száműzi az amfiteátrum előtt a turistákkal fotózkodó „álgladiátorokat”, akiknek szerinte semmi közük a történelemhez.

A Colosseum az utóbbi években számos, korábban nem látogatható részét nyitották meg a turisták előtt: 2021-re zárult a műemlék teljes restaurálása, helyreállították az aréna alatti szinteket, jelenleg pedig a Colosseum előtti tér újrakövezése zajlik. 2023-ban liftet szereltek fel, ami látogathatóvá tette a felsőbb emeleteket is, október 27-én pedig egy új folyosót nyitnak meg, amelyet Commodus császár építtetett magának páholya gyorsabb megközelítése érdekében.

