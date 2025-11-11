Cseh minisztérium: az ukrán menekültek hasznosak a cseh gazdaság számára

A Csehországban élő ukrán menekültek a harmadik negyedévben 8,2 milliárd koronát fizettek be adók és illetékek formájában, ez az összeg több mint a duplája annak, amit segélyként az államtól kaptak – közölte hétfőn honlapján a cseh munkaügyi és népjóléti minisztérium.

A közlemény szerint a cseh állam ebben az időszakban 3,9 milliárd korona segélyt fizetett ki az ideiglenes védelem alatt álló ukrán menekülteknek, ami 4,3 milliárd koronával kevesebb, mint amennyit a már dolgozó menekültek befizettek az államkasszába.

Folytatódik az a tendencia, hogy az ukrán menekültektől származó állami bevételek növekednek, míg a kiadások csökkennek – állapította meg a tárca. Ez a tendencia 2023 harmadik negyedében kezdődött, s azóta a két összeg közötti különbség egyre növekszik.

„A 2022 februári orosz támadás miatt elmenekült ukránok már cseh munkapiac stabil részévé váltak. Többségük dolgozik, adót és illetéket fizet, s ezzel betagozódott a cseh szociális rendszerbe. Másfelől nem jogosultak sok olyan támogatásra, amely a cseh állampolgárokat megilleti. Mindez azt mutatja, hogy az ukrán menekültek egyértelműen hasznot jelentenek a cseh gazdaság számára„

– mutatott rá Marian Jurecka, az ügyvezető kormány munkaügyi és népjóléti minisztere.

Az ukránokra fordított cseh állami kiadások és tőlük származó bevételek mérlege a tavalyi évben első ízben pozitívan zárult. Míg 2023-ban az állami kiadások 2,6 milliárd koronával magasabbak voltak, mint a bevételek, 2024-ben a bevételek 9,7 milliárd koronával haladták meg a kiadásokat. Az idei év első háromnegyede után a mérleg 11,7 milliárd korona többletet mutat.

Csehországban az ukrán menekültek száma jelenleg megközelíti a 400 ezret. Míg 2022-ben összesen 234 ezren kaptak segélyt a cseh államtól, idén szeptemberben ez már csak 83 ezer volt.

