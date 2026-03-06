Csak feltétel nélküli megadást fogad el Irántól Donald Trump

Donald Trump a Truth Socialon pénteken megjelent bejegyzésében kijelentette, hogy csak a feltétel nélküli megadást fogadja el Irántól, ha Teherán megállapodást akar.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy az iráni rezsim fegyverletétele és az ország új vezetőinek kiválasztása után az Egyesült Államok és szövetségesei Irán felvirágoztatásán dolgoznak majd.

„Mi, sok csodálatos és bátor szövetségesünkkel, partnerünkkel, azon dolgozunk majd fáradhatatlanul, hogy visszahozzuk Iránt a pusztulás széléről, hogy gazdaságilag nagyobbá, jobbá és erősebbé tegyük, mint valaha”

– írta az amerikai elnök, azt hangoztatva, hogy Irán előtt nagyszerű jövő áll.

