Budapesten fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az amerikai államfő a hírt csütörtökön jelentette be, miután telefonon egyeztetett az orosz elnökkel – írja az MTI.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson.