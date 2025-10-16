Budapesten fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az amerikai államfő a hírt csütörtökön jelentette be, miután telefonon egyeztetett az orosz elnökkel – írja az MTI.
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.
Forrás: MTI
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson.