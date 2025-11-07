Drónt észleltek egy holland légibázis felett

Drónt észleltek szerdán a Gilze-Rijen holland légibázis irányítótornya felett, az esetet a légiforgalmi irányítás „lehetséges kémkedésnek” minősítette – írja az MTI a holland NlTimes cikke alapján.

A Gilze-Rijen légibázis a holland légierő helikopteres központja, ahol Apache típusú harci helikopterek, valamint Chinook és Cougar szállítóhelikopterek állomásoznak.

A holland hadsereg részeként működő, de rendőri jellegű feladatokat is ellátó rendfenntartó erő, a Koninklijke Marechaussee (KMar) szóvivője csütörtökön megerősítette, hogy az incidens megtörtént. Az ügyben vizsgálatot indítottak, de az eddigi kutatások nem hoztak eredményt. „Nem találtunk semmit. Számunkra ez egy a sok bejelentés közül” – közölte a KMar szóvivője.

A szóvivő szerint néhány héttel korábban is láttak drónt a légibázis felett. Akkor egy civil észlelte a repülő eszközt, és értesítette a rendőrséget. A KMart is riasztották, de a helyszíni vizsgálat során ezúttal sem találtak semmit.

A KMar hangsúlyozta, hogy a holland esetek nem hasonlíthatók a belgiumi történésekhez, ahol az elmúlt héten több katonai létesítmény közelében is megjelentek drónok. Belgiumban emiatt megerősítették a légvédelmi központot. Az utóbbi hetekben legalább 23 repülőtér és légibázis közelében észleltek drónokat. Csütörtök este újabb incidensek zavarták meg a brüsszeli és liege-i repülőterek működését, azóta mindkét repülőtéren újraindultak a járatok.

A belga hatóságok Oroszországot sejtik a dróntevékenység mögött. Hollandiában azonban nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy bármely más ország állna a hasonló esetek hátterében – közölte a KMar. A szóvivő szerint a közeljövőben valószínűleg több bejelentés is érkezik majd drónészlelésekről, részben azért, mert az emberek egyre jobban odafigyelnek ezekre.

A hollandiai drónészlelések eddig nem vezettek veszélyes helyzetekhez vagy incidensekhez. Néhány héttel ezelőtt például a Schiphol repülőtér egyik kifutópályáját ideiglenesen lezárták egy drónbejelentés után, de később kiderült, hogy az észlelt tárgy valójában egy meteorológiai léggömb volt.

A Koninklijke Marechaussee rendszeresen kap drónokról szóló bejelentéseket különböző helyszínekről. Ennek egyik oka, hogy Hollandiában sok területen tilos drónnal repülni. A szóvivő hozzátette: a bejelentések nagy része olyan magánszemélyekre vonatkozik, akik hobbiból reptetik drónjaikat.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció