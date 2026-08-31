Tűz ütött ki egy drónalkatrészeket gyártó lengyelországi üzemben

Tűz ütött ki a közép-lengyelországi Skarzysko-Kamienna városában működő, drónalkatrészeket gyártó üzemben, a hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják – jelentette hétfőn a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.

A WB Electronics magántulajdonú, egyebek mellett dróngyártásra szakosodott cég üzemében hétfőre virradóra ütött ki a tűz. A drónrendszerekhez szükséges szivattyúk összeszereléséhez szolgáló csarnok akkor nem üzemelt, senki sem sérült meg – idézi a Polsat News a rendőrség közleményét.

Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője a hírtévének elmondta: az üzem jellege miatt az eset kivizsgálásába a titkosszolgálatok is bekapcsolódtak. „Az ügyet nagyon komolyan vesszük, és kiemelt fontosságúnak tekintjük” – fogalmazott Dobrzynski.

Forrás: MTI

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