Élelmezési világnap 2025 – 80 éves a FAO

Földünk lakosságának mintegy 8%-a, avagy 673 millió ember éhezik, míg a táplálkozással összefüggő problémák (mint az elhízás és a túlsúly vagy a különböző hiánybetegségek) rapid gyorsasággal terjednek, nem kímélve kontinensünket és hazánkat sem. Mindeközben az emberi fogyasztásra megtermelt élelmiszer harmada sosem kerül a tányérunkra. Az élelmezéssel kapcsolatos problémák sora hosszú és változás csak összefogással érhető el.

Minden évben október 16-án az élelmezési világnap emlékeztetőként szolgál és egyúttal rámutat a saját szerepünkre, mert egy éhezésmentes, prosperáló jövő kialakításában mindannyiunknak felelőssége van. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 1945-ös alapítását ünneplő világnap – amely magyar kezdeményezésre került be a jeles napok közé –, hangosan hirdeti, hogy mindenki számára biztosítani kell a hozzáférést a tápláló, biztonságos és fenntartható élelemhez elérhető áron. Itt az összefogás ideje, hogy létrehozzunk egy jobb és fenntarthatóbb jövőt mindenkinek. Az idei élelmezési világnap egyúttal a FAO létrehozásának 80. évfordulója is.

A FAO Budapesten működő Európai és Közép-Ázsiai Irodája az alábbi eseményekkel készül az élelmezési világnapra.

20 éves a FAO-Élelmiszerbank adománykonvoj

A 20. évfordulóját ünneplő élelmezési világnapi adománykonvoj tartalmas programra invitálja a sajtó képviselőit.

A 20 kamionból álló konvoj október 16-án reggel szeli át Budapest belvárosát mintegy 45 millió forint értékű élelmiszeradománnyal megrakodva. A FAO és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett akció a magyar és nemzetközi élelmiszergyártók és -forgalmazók által felajánlott termékek révén rászoruló magyar családok életét teszi könnyebbé.

A járművek megállnak a Hősök terén, ahol Nabil Gangi, a FAO helyettes regionális képviselője, Szabó Szilvia, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület ügyvezető igazgatója, valamint Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára fogadja őket egy rövid sajtóesemény keretében.

A FAO mottója ’Fiat Panis’ [Legyen kenyér] mentén, Fekete Gergő, Artizán Pékség alapítója ad útmutatást a minőségi kenyérválasztáshoz, továbbá a szintén 20. évfordulóját ünneplő Honeybeast képviseletében Tarján Zsófia énekes mesél majd az élelmezési világnapi gyűjtésükről.

Az október 16-án 9 órakor kezdődő adománykonvoj sajtóeseményre Önt is örömmel látjuk a Hősök Bistróban (1068 Budapest, Dózsa György út 96.); a konvoj érkezése, interjúk, fotók és videó készítése 10 órától várható (forgalomtól függően). Részvételi szándékát kérjük emailben jelezze.

Fellobogózott a Margit híd

Budapesten október 11. és 19. között egyedi élelmezési világnapi és FAO 80-as évfordulós zászlók hívják fel a figyelmet a Margit hídon az élelmezési világnapra, valamit a FAO alapítására.

Az élelmezési világnapi brosúra

A 2025-es élelmezési világnapi kiadvány rövid, színes és informatív áttekintést nyújt FAO tagországokkal és partnereivel folytatott munkájáról, hogy az miként járul hozzá egy fenntarthatóbb és befogadóbb agrárium és élelmezési rendszer kialakításához. A kiadványból megtudhatjuk, hogy mit lehetne tenni az egyén szintjén azért, hogy minél többen hozzáférjenek tápláló, biztonságos és fenntartható ételekhez.

Kéz a kézben a jobb táplálkozásért és jövőért

Az élelmezési világnap 2025.

A 2025-ös élelmezési világnap egyben a FAO alapításának 80. évfordulója is, amely a „Kéz a kézben a jobb táplálkozásért és jobb jövőért” mottó mentén buzdít együttműködésekre a mezőgazdaság és az élelmezés megújításáért. Több mint 150 országban, több száz élelmezési világnapi rendezvény célja felhívni a figyelmet és cselekvésre buzdítani az éhezés felszámolásáért és az élelmezés, emberiség és bolygónk jövőjéért.

Az élelmezési világnap eredetéről

Az első élelmezési világnapi ünnepségre 1981-ben került sor Rómában, magyar kezdeményezésre. A világnap ötletének eredetét Vándor Péter, korábbi Magyar Állandó Képviselő meséli el ebben a videóban, ami magyar nyelven és angol felirattal érhető el.