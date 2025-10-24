Eltűnt egy 14 éves ukrán lány Csehországban

A cseh rendőrség nagy erőkkel keresi a Kszenyij Spakot, azt a 14 éves ukrán iskolást, aki október 17-én ment el otthonról, és azóta sem tért haza.

A lány úgy hagyta el Karlovy Vary-i otthonát, hogy a családjának nem mondta el, hová indul. Október 20-án a tinédzser felhívta édesanyját, és közölte, hogy minden rendben van vele, majd megígérte, hogy másnap hazatér. Ez azonban azóta sem történt meg. A lány nem árulta el tartózkodási helyét.

Az édesanya október 20-án értesítette a rendőrséget a történtekről. Úgy tudni, a lánynak nincs semmilyen betegsége, és gyógyszereket sem szed. A mobiltelefonja nem elérhető.

A keresett személy körülbelül 165-170 cm magas, 15-18 évesnek tűnik, átlagos testalkatú, barna hajú és barna szemű.

A cseh rendőrség arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt tartózkodási helyéről, az hívja a 158-as telefonszámot, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi rendőrkapitánysággal.

