Erős földrengés rázta meg Törökországot

Törökországot újabb súlyos természeti katasztrófa érte. Október 27-én erős, 6,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg az országot – jelentette a Török Katasztrófavédelmi és Válságkezelési Hatóság (AFAD).

A földmozgás Balıkesir tartomány Sindırgı járásában történt, kis mélységben, ami tovább fokozta a rengés pusztító hatását a felszínen.

A földrengést nagy területen érzékelték, többek között:

Isztambulban (mintegy 200 km-re az epicentrumtól),

İzmirben,

Balıkesirben,

Kütahyában, Yalovában, Manisában és más környező tartományokban.

Az AFAD közlése szerint a rengés következtében legalább három épület teljesen összeomlott, a Sindırgı környéki falvakban pedig további tíz épület rongálódott meg – köztük elhagyott házak és mecsetek minaretjei.

A helyi hatóságok több mint húsz sérültről számoltak be, akik közül többen kisebb zúzódásokat szenvedtek, de többen a romok alá szorultak, akiket a mentőalakulatoknak sikerült kimenteniük. A legfrissebb információk szerint egy ember életét vesztette.

Ali Yerlikaya belügyminiszter közölte, hogy azonnal mozgósították a mentő- és katasztrófavédelmi egységeket a térségben.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök szintén reagált az eseményre, hangsúlyozva, hogy minden szükséges intézkedést megtettek az érintett területeken, és a mentés a lehető leggyorsabban zajlik.

A hatóságok továbbra is figyelik az utórengéseket, és arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak távol a megrongálódott épületektől.

Kárpátalja.ma

Fotó: MEHMET EMIN MENGUARSLAN / ANADOLU