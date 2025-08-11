Erős földrengés rázta meg Törökországot
Földrengés történt augusztus 10-én Törökországban – tudatta Ali Yerlikaya török belügyminiszter X közösségi oldalán.
Egy 81 éves férfi életét vesztette a katasztrófában, legkevesebb 29 személy sérült meg.
Eddigi információk szerint 16 ház megsemmisült, négy épület lakóit evakuálták.
A földrengés epicentruma Balikesir tartomány Sindirgi kerületében volt, 11 kilométeres mélységben. A rengéseket Izmirben, Isztambulban és az ország számos más településén is érezni lehetett.