Erős földrengés rázta meg Törökországot

Bursza Krisztina Világ

Földrengés történt augusztus 10-én Törökországban – tudatta Ali Yerlikaya török belügyminiszter X közösségi oldalán.

Egy 81 éves férfi életét vesztette a katasztrófában, legkevesebb 29 személy sérült meg.

Eddigi információk szerint 16 ház megsemmisült, négy épület lakóit evakuálták.

A földrengés epicentruma Balikesir tartomány Sindirgi kerületében volt, 11 kilométeres mélységben. A rengéseket Izmirben, Isztambulban és az ország számos más településén is érezni lehetett.

Kárpátalja.ma