147 dolláros rekordot döntött az északi-tengeri olaj ára

Az európai és ázsiai finomítók rohamot indítottak az olajszállítmányok biztosításáért, ami rekordmagasságokba emelte az északi-tengeri olaj árát. A probléma középpontjában továbbra is a Hormuzi-szoros blokádja áll, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Normál esetben a globális olajkínálat mintegy 20 százaléka halad át ezen a szűk tengeri folyosón – írja a Financial Times.

A kereskedők igyekeznek minél több szállítmányt lekötni, ugyanis attól tartanak, hogy hamarosan még kevesebb olaj lesz elérhető.

Az egyik fontos olajtípus, a Forties Blend – amely az azonnali szállítású olaj egyik mérvadó típusa – csütörtökön hordónként csaknem 147 dollárra ugrott, amely meghaladja a 2008-as gazdasági világválság előestéjén elért csúcsokat.

Mindeközben a „hivatalos” világpiaci árnak számító Brent jóval alacsonyabb, ami azt mutatja, hogy a valós, azonnal szállítható olajból hamarosan jelentős hiány alakulhat ki.

Mint írták, Irán továbbra is szigorúan ellenőrzi a szorost, és csak engedéllyel, illetve díjfizetés mellett engedi át a tankereket. A helyzetet tovább rontja, hogy a közelmúltbeli katonai feszültségek miatt még a tűzszünet ellenére sem indult újra a forgalom. Különösen Ázsia van nehéz helyzetben, ugyanis az ott felhasznált olaj és üzemanyagok nagy része a Hormuzi-szoroson érkezik. Ha a tengeri útvonal részben vagy teljesen lezárva marad, az nemcsak magas árakat, hanem tényleges hiányt is okozhat.

Szakértők szerint az olaj árának drasztikus emelkedése mellett már fizikailag is egyre nehezebb hozzájutni a készletekhez.

„Ez nem csak a magas árakról szól. Ez egy tényleges fizikai hiányról szól, ami egyre jobban megmutatkozik” – jelentette ki Amos Hochstein, Joe Biden volt elnök energiaügyi tanácsadója.

A helyzetet súlyosbítja, hogy csütörtökön Szaúd-Arábia bejelentette, hogy olajtermelési kapacitása napi 600 ezer hordóval csökkent az energiainfrastruktúráját ért közelmúltbeli támadások miatt.

