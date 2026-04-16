Eddig több mint ötezer beteget evakuált az EU Ukrajnából

Az Európai Unió, az ukrajnai háború 2022. február 24-i kezdete óta több mint ötezer ukrajnai beteg biztonságos átszállítását tette lehetővé 22 európai ország kórházaiba speciális orvosi ellátás céljából – tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az EU Polgári Védelmi Mechanizmusának keretében indított, evakuálási célú legutóbbi légijáratok – betegekkel a fedélzetükön – szerdán landoltak Finnországban, Németországban, Hollandiában és Norvégiában.

A közlemény Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztost idézte, aki elmondta: az EU szolidaritása és gyors együttműködése életeket ment. Az ukrajnai sebesültek és betegek kezelése terén elért eredmény az összes közreműködő ország rendíthetetlen elkötelezettségét tükrözi. Az EU továbbra is segítséget nyújt a leginkább rászorulók védelme érdekében – tette hozzá az uniós biztos.

A brüsszeli testület közölte, hogy az ukrajnai háború kezdete óta az EU a nap 24 órájában együttműködik a tagállamokkal és a partnerekkel annak biztosítására, hogy a sürgős kezelésre szoruló ukrajnai betegek a megtámadott ország határain túl is hozzáférhessenek az egészségügyi ellátáshoz.

Az eddig végrehajtott evakuálási műveletek lehetővé tették a súlyos sebesülésekkel és krónikus betegségekkel küzdő betegek számára, hogy időben és gyakran életmentő kezelésben részesüljenek. Az uniós tagállamok kórházai magas szaktudást igénylő ellátást nyújtanak, miközben biztosítják a biztonságos áthelyezést a kihívásokkal teli körülmények között – írták.

Az uniós bizottság közölte továbbá, hogy a jelenlegi a legnagyobb orvosi evakuálási művelet, melyet ez idáig az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus keretében koordináltak. Az EU továbbra is elkötelezett Ukrajna egészségügyi rendszerének támogatása és annak szavatolása mellett, hogy a legkiszolgáltatottabbak megkapják a szükséges ellátást – tette hozzá közleményében a brüsszeli testület.

Forrás: MTI

