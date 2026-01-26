Milliók maradtak áram nélkül Amerikában

Havazással és extrém hideggel csapott le vasárnap az Egyesült Államokon átvonuló vihar. Közel 10 ezer légijáratot töröltek, milliók maradtak áram nélkül, és a közlekedés is teljesen megbénult. A rendkívüli időjárás miatt 21 államban hirdettek veszélyhelyzetet.

Az Egyesült Államokban vasárnap nagy területen okozott áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat a fagyott esővel és havazással kelet felé vonuló téli vihar. Az MTI beszámolója szerint az ország déli államaiban már vasárnap reggel meghaladta a 600 ezret az áramszünet által érintett háztartások száma, és a várakozások szerint ez a szám az 1 milliót is elérheti.

A legtöbb áramszünetet Texasban, Louisianában, Tennessee-ben és Mississippi-ben regisztrálták. A legsúlyosabb problémát a fagyott eső okozza, amely több centiméter vastag réteget képez a faágakon és a villanyvezetékeken, leszakítva azokat. Az érintett államokban a helyi hatóságok közösségi melegedőket nyitottak azok számára, akiknek az áramszünet miatt nincs fűtésük.

A vihar a légiközlekedést is súlyosan érintette. vasárnap közel 10 ezer járatot töröltek, miután szombaton 4 ezret, és a légitársaságok már hétfőre is további 2 ezer járattörlést jelentettek be.

A New York-i La Guardia repülőtéren vasárnap gyakorlatilag minden járatot töröltek a havazás miatt. Különösen súlyosan érintett Texasban Dallas és Houston, valamint Georgia államban Atlanta repülőtere. Washington főváros repülőterein is számos járatot töröltek, vagy csak késve tudtak felszállni. A közúti és vasúti közlekedés szintén akadozik a havazás és a jégeső miatt.

A viharzóna az ország délnyugati részétől az északkeleti államokig mintegy 3600 kilométeren húzódik. Donald Trump amerikai elnök a vihart „történelminek” nevezte, majd jóváhagyta a szövetségi katasztrófahelyzeti vésznyilatkozatot.

A rendkívüli időjárás miatt 21 államban hirdettek veszélyhelyzetet.

Az ország északkeleti részén, Washington fővárostól északra, vasárnapra 30 centiméternél is nagyobb friss havazást várnak, majd hétfőtől további kemény fagyok következnek, egész héten hideg időre számítanak. Az időjárás-előrejelzés szerint a vihart egy sarkvidéki eredetű hideg légtömeg kíséri, így az ország leghidegebb részein a szél miatti hőérzet mínusz 40 fok alatt is lehet.

hirado.hu

Kapcsolódó: