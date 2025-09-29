Földrengés rázta meg Törökországot

Szeptember 28-án délután 5,4-es erősségű földrengés történt a nyugat-törökországi Küta­hya tartományban, Simav körzetben – közölte a török katasztrófavédelmi hatóság (AFAD).

A rengés epicentruma 8,46 kilométer mélyen volt.

A térségben az elmúlt napokban erős szeizmikus aktivitást tapasztaltak: szeptember 29-én reggelig több mint 250 kisebb földmozgást és utórengést mértek, 1 és 4,5 közötti erősséggel a Richter-skálán.

A 5,4-es főrengést több tartományban is érezni lehetett, köztük Isztambulban, Usakban, Balıkesirben, Bursában és Bilecikben. A helyszínen mentő- és tűzoltóegységek dolgoznak a károk felmérésén.

A földrengés pánikot keltett a lakosság körében, de szerencsére nem történt haláleset. Az epicentrum környékén ugyanakkor nyolc, amúgy is életveszélyes állapotban lévő épület összeomlott.

Mint ismert, augusztus 10-én Balıkesir tartományban 6,1-es erősségű földrengést regisztráltak, amelyet 786 utórengés követett.

