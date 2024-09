Földrengés volt Romániában

5,2-es erősségű földrengés volt hétfőn Romániában.

Földrengés rázta meg Románia keleti részét hétfőn délután Vrancea szeizmikus térségében – közölte a román Országos Földtani Intézet (INFP).

Az 5,2-es erősségű földrengés az INFP jelentése alapján helyi idő szerint 17.40 órakor következett be, 140 kilométeres mélységben Vrancea szeizmikus térségében, a Kárpát-kanyarban található Buzau megyében. A földmozgás Buzautól 57, Sepsiszentgyörgytől 58, Brassótól 61, Focsani-tól 64, Ploiesti-től 73 kilométer távolságra következett be.

Az INFP jelentése szerint a földrengést Bulgáriában, Moldovában és Ukrajnában is érezni lehetett. A Digi24 hírtelevízió arról számolt be, hogy a földmozgás Bukarestben és több romániai nagyvárosban, Brassóban, Iasi-ban és Konstancán is érzékelte a lakosság.

Forrás: hazipatika.com