Földrengések sújtották Venezuelát

Legkevesebb 32 halálos áldozata és mintegy 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek. Caracasban és környékén sok épület összeomlott – közölte helyi idő szerint szerda este a latin-amerikai ország ideiglenes államfője, kiemelve, hogy ezek még csak az első, áldozatokkal és károkkal kapcsolatos adatok.

„Több tucat épület összeomlott, és intenzív mentési munka folyik jelenleg is” – közölte Delcy Rodríguez, Venezuela megbízott elnöke. Hozzátette, hogy

az első hivatalos jelentésben még nincs benne a földmozgás által leginkább sújtott, Caracashoz közeli, azóta katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánított La Guaira államból jelentett áldozatok száma.

Beszámolt arról, hogy a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek segítségül, és nyugalomra, valamint nemzeti egységre szólította fel a venezuelaiakat.

Diosdado Cabello belügyminiszter szintén sok összeomlott épületről számolt be, és hangsúlyozta: minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a katasztrófa sújtotta embereknek. Leállították a Caracastól 40 kilométerre található nemzetközi repülőtér működését az ott keletkezett károk miatt – tette hozzá.

A tárcavezető figyelmeztetett a lehetséges utórengésekre, és arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne menjenek vissza otthonukba, maradjanak a szabadban.

A BBC helyszíni beszámolója szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak, és a mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt.

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) bejelentette, hogy elsősorban átmeneti szállások kialakítására és azonnali orvosi segítségre van szükség a katasztrófa sújtotta térségekben.

Azonnali segítséget ajánlott fel az Egyesült Államok, több latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium és Katar. Rodríguez bejelentette, hogy telefonon beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Már korábban Donald Trump amerikai elnök kijelentette a közösségi médiában: az Egyesült Államok kész és képes segíteni.

Az USGS amerikai földtani intézet kiemelte, hogy a mostani földrengés több mint egy évszázad óta az egyik legsúlyosabb, hozzátéve, hogy 1812-ben egy Caracast és Meridát sújtó földrengésben körülbelül 30 ezren haltak meg.

Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés, helyi idő szerint délután hat óra körül. A 7,2-es, illetve a 7,5-es erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki.

A rengéseket 1700 kilométerre, Brazíliában is érezni lehetett.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP via Getty Images

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